Карантин аукнется. Ученые предупредили, что меры против COVID усиливают грипп и ОРВИ

Масочный режим и самоизоляция приведут к тому, что привычные человечеству инфекции лишаются возможности свободно циркулировать. В итоге к следующей зиме вспышки простой простуды могут стать угрозой.

Эпидемиологи Принстонского университета опубликовали статью, в которой объяснили, почему карантин и масочный режим в будущем могут сыграть с нами злую шутку. Дело в том, что меры, призванные остановить пандемию COVID-19, одновременно препятствуют распространению других инфекций. Но и исторические сведения, и компьютерные модели свидетельствуют о том, что после отмены ограничений могут возникнуть серьезные эпидемические вспышки, пик которых, вероятно, придется на следующую зиму, пишет Forbes.

Сейчас можно часто услышать, что коронавирус победил простуду. Традиционного ОРВИ и сезонного гриппа на самом деле стало меньше, это подтверждает статистика. Но ученые в материале, опубликованном в престижном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS USA), утверждают, что праздновать победу над «старыми» респираторными инфекциями может быть преждевременно — весьма вероятно, что в ближайшем будущем они вернутся, вызвав особенно опасные эпидемические вспышки. Это произойдет как раз из-за мер, предпринимаемых сейчас для контроля за распространением SARS-CoV-2.

Наши результаты указывают, что восприимчивость к таким заболеваниям, как респираторный синтициальный вирус (РСВ) и грипп, может вырасти во время применения нефармацевтических интервенций (т.е. карантинов, локдаунов, ограничений передвижения и масочных режимов — ред.), что приведет к большим вспышкам, когда патогены вновь начнут свободно циркулировать, — поясняет один из авторов статьи, исследователь Института Хай-Медоуз Принстонского университета.

Ограничения сильно снизили возможность респираторных вирусов циркулировать среди населения, из-за чего групповой иммунитет к ним может снизиться до опасного уровня. Это приведет к серьезным всплескам заболеваемости.

Согласно данным исследователей, особенно ярко этот эффект может проявиться для РСВ (респираторно-синцитиальный вирус человека) — вируса, часто вызывающего тяжелые бронхиты у детей, но опасного также для взрослых, особенно пожилых.

Строить прогнозы относительно гриппа сложно из-за большой изменчивости вируса и одновременной циркуляции разных штаммов. Исследователи предупреждают, что затруднения в циркуляции вируса гриппа, создаваемые карантинными мерами и употреблением масок, могут привести к неожиданным поворотам в его эволюции, что в свою очередь затруднит прогнозирование и своевременное производство вакцин для сезонных прививок.

Основываясь на исследованиях, ученые предлагают заранее подготовить систему здравоохранения и разработать стратегии вакцинации, чтобы будущие вспышки инфекций не застали человечество врасплох.

