Американский оператор не принимает отель в Екатеринбурге. Открытие гостиницы откладывается

Четырехзвездочную гостиницу Hyatt планировали открыть к Чемпионату мира по футболу, но не успели. С тех пор сроки сдачи объекта несколько раз сдвигались.

Американская компания Hyatt Hotels Corporation отказывается принимать здание отеля в Екатеринбурге, пишет Ura.ru. Речь идет о 14-этажной гостинице Hyatt Place рядом с Центральным стадионом.

Не в первый раз задерживается открытие второго отеля Hyatt. Компания не принимает в управление новое здание в городе, — рассказал собеседник агентства.

Как сообщал DK.RU, четырехзвездочный отель планировали сдать к Чемпионату мира по футболу, однако уложиться в сроки не удалось. Сначала завершение строительства откладывали на неопределенный срок, затем речь шла о второй половине 2020 г. Напомним, что строительством объекта занимается УГМК.

Управляющий отелем «Эмеральд» Сергей Дерендяев рассказал изданию, что случаи, когда управляющая компания не принимает объект, очень редки:

Если отель строится для конкретной управляющей компании, то это делается по тем требованиям, которые выдвигают будущие управленцы. Инвесторы и управляющая компания заранее заключают договор. Но, думаю, эта причина маловероятна: УГМК не та компания, которая договаривается с Hyatt, а потом что-то делает иначе.

Добавим, что в городе уже работает один отель Hyatt, он представлен пятизвездочным объектом Regency и позиционирует себя как «все услуги в одном месте». Hyatt Place — это уровень 3-4 звезды.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса загрузка отелей серьезно упала. Весной, когда режим ограничений только ввели, некоторые объекты были заполнены лишь на 10%. К осени 2020 г. заполняемость номерного фонда достигла 60%, однако из-за второй волны коронавируса снова пошла на спад. Отельеры опасаются, что новогодний сезон будет сорван.