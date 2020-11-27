Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 27.11
75,45
90,02
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Автомобилистов будут штрафовать за неоплаченную парковку в центре Екатеринбурга с 2021 г.

Автомобилистов будут штрафовать за неоплаченную парковку в центре Екатеринбурга с 2021 г.
Автор фото: Федор Серков. Иллюстрация: екатеринбург.рф

Система платных парковок в столице Урала была организована в 2014 г., с тех пор она работала по принципу «Совесть — лучший контролер». Чиновники уверяют, что скоро нарушителям начнут прилетать штрафы.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Свердловская областная дума 8 декабря рассмотрит поправки в закон об административных правонарушениях. На обсуждение вынесут законопроект, который позволит начать штрафовать автомобилистов за неоплату парковок в центре города. Председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности свердловского заксобрания Владимир Никитин рассказал Ura.ru, что властям удалось решить вопрос с передачей данных о нарушителях, так что штрафы начнут приходить уже в 2021 г.:

Полномочия по наложению штрафов будут переданы районным административным комиссиям. Раньше проблема была в передаче данных от органов МВД муниципалитету, теперь нам сообщают, что проблема решена и схема взаимодействия отрегулирована.

Отметим, что в настоящее время в Екатеринбурге организовано почти 3 тыс. платных парковочных мест, при этом никаких штрафных санкций в отношении тех, кто не оплачивает парковку, до сих пор не принималось.

Как рассказывал DK.RU, система платных парковок в Екатеринбурге, которую начали создавать с 2014 г., несколько лет работала по принципу «Совесть — лучший контролер». Значительная часть водителей парковалась бесплатно, а городские чиновники не могли выставлять штрафы: у администрации просто не было доступа к базе данных МВД, чтобы рассылать уведомления.

3 октября 2018 г. вступили в силу поправки в закон «О полиции», и администрация Екатеринбурга смогла получать персональные данные нарушителей, не рассчитавшихся за платную парковку. Предполагалось, что любители «бесплатной» парковки начнут получать уведомления о начисленных штрафах, но на деле этого снова не произошло.

В начале 2020 г. администрация города выступила с заявлением, в котором пригрозила автомобилистам новыми штрафами. Там рассказывали, что не оплатившие парковку выявляются с помощью специального комплекса «Паркон». Административная комиссия вправе назначить штраф за это нарушение в размере до 3 тыс. руб. Однако все угрозы остались только на словах.

Представитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышев обращался в прокуратуру с просьбой проверить работу платных парковок в Екатеринбурге. В частности, много вопросов вызывает система выставления штрафов:

Платная парковка у нас уже 5 лет, за все время существования этой (безусловно, нужной для города) системы было потрачено 300 млн руб. Система штрафов не налажена, данные о том, сколько водителей платят, отсутствуют (администрация говорит, что это служебные данные).

По его мнению, не имеет смысла тратить десятки миллионов рублей на организацию платных парковок, если те не работают. 

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новый закон — новые цены. Лечить зубы с 1 января 2021 года станет дорожеНовый закон — новые цены. Лечить зубы с 1 января 2021 года станет дороже
  • «Что вы несете? Люди бизнесы закрывают, а вы прибедняетесь!»«Что вы несете? Люди бизнесы закрывают, а вы прибедняетесь!»
  • «Что в вас особенного?». Джефф Безос нанимает только тех, кто верно ответит на три вопроса«Что в вас особенного?». Джефф Безос нанимает только тех, кто верно ответит на три вопроса
  • Набиуллина призвала свернуть льготную ипотеку. Нужно избежать пузыря на рынке жильяНабиуллина призвала свернуть льготную ипотеку. Нужно избежать пузыря на рынке жилья
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.