Автомобилистов будут штрафовать за неоплаченную парковку в центре Екатеринбурга с 2021 г.

Система платных парковок в столице Урала была организована в 2014 г., с тех пор она работала по принципу «Совесть — лучший контролер». Чиновники уверяют, что скоро нарушителям начнут прилетать штрафы.

Свердловская областная дума 8 декабря рассмотрит поправки в закон об административных правонарушениях. На обсуждение вынесут законопроект, который позволит начать штрафовать автомобилистов за неоплату парковок в центре города. Председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности свердловского заксобрания Владимир Никитин рассказал Ura.ru, что властям удалось решить вопрос с передачей данных о нарушителях, так что штрафы начнут приходить уже в 2021 г.:

Полномочия по наложению штрафов будут переданы районным административным комиссиям. Раньше проблема была в передаче данных от органов МВД муниципалитету, теперь нам сообщают, что проблема решена и схема взаимодействия отрегулирована.

Отметим, что в настоящее время в Екатеринбурге организовано почти 3 тыс. платных парковочных мест, при этом никаких штрафных санкций в отношении тех, кто не оплачивает парковку, до сих пор не принималось.

Как рассказывал DK.RU, система платных парковок в Екатеринбурге, которую начали создавать с 2014 г., несколько лет работала по принципу «Совесть — лучший контролер». Значительная часть водителей парковалась бесплатно, а городские чиновники не могли выставлять штрафы: у администрации просто не было доступа к базе данных МВД, чтобы рассылать уведомления.

3 октября 2018 г. вступили в силу поправки в закон «О полиции», и администрация Екатеринбурга смогла получать персональные данные нарушителей, не рассчитавшихся за платную парковку. Предполагалось, что любители «бесплатной» парковки начнут получать уведомления о начисленных штрафах, но на деле этого снова не произошло.

В начале 2020 г. администрация города выступила с заявлением, в котором пригрозила автомобилистам новыми штрафами. Там рассказывали, что не оплатившие парковку выявляются с помощью специального комплекса «Паркон». Административная комиссия вправе назначить штраф за это нарушение в размере до 3 тыс. руб. Однако все угрозы остались только на словах.

Представитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышев обращался в прокуратуру с просьбой проверить работу платных парковок в Екатеринбурге. В частности, много вопросов вызывает система выставления штрафов:

Платная парковка у нас уже 5 лет, за все время существования этой (безусловно, нужной для города) системы было потрачено 300 млн руб. Система штрафов не налажена, данные о том, сколько водителей платят, отсутствуют (администрация говорит, что это служебные данные).

По его мнению, не имеет смысла тратить десятки миллионов рублей на организацию платных парковок, если те не работают.