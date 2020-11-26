Дело об убийстве Ксении Каторгиной передают в суд

Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех человек, причастных к убийству девушки. В ходе следствия были выявлены и другие преступления обвиняемых.

Обвиняемыми по делу об убийстве выступают три жителя Челябинской области: 32-летняя Екатерина Меньщикова, ее гражданский муж Михаил Федорович, а также их подельник 43-летний Марат Ахметвалиев. Помимо убийства девушки обвиняемым инкриминируется жестокое вымогательство денег с собственных престарелых родственников, сообщает агентство ЕАН.

Убийство Ксении Каторгиной стало одним из самых громких криминальных скандалов 2019-го года. Девушку убили 10 октября в Екатеринбурге, когда она приехала на встречу с потенциальным покупателем ее автомобиля Audi Q5. Ей было 27 лет. Ксению зарезали, тело сбросили в технический колодец на окраине города. Убийц нашли спустя пять дней.

Силовики также раскрыли еще одно преступление, совершенное за месяц до убийства. По версии следствия, 9 сентября 2019 г. бандиты попытались получить деньги с матери Екатерины Меньщиковой, проживающей в Копейске. Для этого разыграли целый спектакль.

Девятого сентября 2019 г. в утренние часы на автомобиле марки Volkswagen Polo они подъехали к дому, где живет мать обвиняемой. Ахметвалиев, представившись сотрудником правоохранительных органов и предъявив сувенирное служебное удостоверение, предложил потерпевшей проехать с ним для опознания тела ее дочери, которая якобы умерла. Пожилая женщина согласилась и добровольно села на заднее сиденье автомобиля, — рассказала Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

После этого в машину подсели Федорович и сама Меньщикова. Пенсионерку вывезли на территорию садового участка, показали выкопанную яму и пригрозили убийством. «При этом Меньшикова била мать по голове металлической кастрюлей и подносила к ее телу зажженную газовую горелку», — рассказали в прокуратуре. Женщина пообещала отдать свои сбережения — 320 тыс. руб., которые были в банке.

Преступники также выманили из дома мужа пенсионерки, чтобы тот не обратился в полицию. Стариков привезли в банк, однако для получения денег у них не было необходимых документов. Участникам преступления пришлось вернуться в дом. Мать Меньщиковой успела закрыться в нем и вызвать полицию. Ее супруг под предлогом разговора со своей женой сбежал из машины.

Бандитам пришлось бежать с места преступления. Челябинские полицейские не предприняли мер к задержанию преступников, в итоге те нашли новую жертву — 27-летнюю Ксению Каторгину.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, все преступления рассмотрят в одном процессе. ЕАН со ссылкой на старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульгу сообщает, что бандитов будут судить по следующим статьям:

п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем»,

п. «а» ч. 3 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ,

п. «в» ч. 4 ст. 162 УК «Разбой, совершенный с применением насилия»,

п. п. «а», «в», «г», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия»,

п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере»,

ч. 3 ст. 159 УК «Хищение чужого имущества путем обмана» и ч. 3 ст. 160 УК «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере».

Дело, вероятнее всего, передадут в Свердловский областной суд.