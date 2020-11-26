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Уральские ИТ-эксперты примут участие в конференции Сбербанка по искусственному интеллекту

Уральские ИТ-эксперты примут участие в конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
Иллюстрация: Сбербанк

3-5 декабря пройдет серия онлайн-мероприятий по искусственному интеллекту и анализу данных - AI Journey. Проект реализует Сбербанк совместно с ведущими компаниями ИТ-индустрии со всего мира.

На конференции выступят около 200 ведущих российских и международных спикеров. Самым насыщенным станет завершающий день AI Journey, 5 декабря, когда состоится 8-часовой марафон с участием экспертов из разных регионов страны — от Владивостока до Калининграда. Среди них будут и представители уральского ИТ-сообщества: специалисты Сбера, Уральского федерального университета и ряда крупных технологических компаний расскажут о сервисах синтетической генерации текстов, распознавании товаров и цен на полках магазинов с помощью компьютерного зрения, биомедицине и других актуальных вариантах применения искусственного интеллекта.

Кроме того, 5 декабря состоится первая в истории России онлайн-конференция по искусственному интеллекту для учащихся средних и старших классов  — AI Journey Junior. Открытый урок в рамках этого мероприятия проведет первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

AI Journey пройдет уже в пятый раз. Это событие вызывает интерес не только у профессионалов ИТ, но и у широкого круга слушателей, которые хотят ближе познакомиться с современными технологиями. А знания в этой области сегодня необходимы профессионалам практически любой отрасли экономики. Я приглашаю всех посетить AI Journey - участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации, — говорит Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка.

Зарегистрироваться на AI Journey можно на сайте события.

В прошлом году международная конференция AI Journey привлекла около 9000 участников со всего мира и более 150 ведущих экспертов отрасли в качестве спикеров, войдя в топ-5 мировых DS-/AI-конференций.

Справка

 
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 24 сентября 2020 года Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
 

 

Автор: Андрей Каяк
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