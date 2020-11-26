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Свердловские больницы начали возвращаться к плановой помощи после перепрофилирования

Свердловские больницы начали возвращаться к плановой помощи после перепрофилирования
Автор фото: Наталия Козлова. Иллюстрация: belpressa.ru

За последние сутки в регионе зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией. Однако власти убеждены, что заболеваемость идет на спад.

#МЕДИЦИНА#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Региональный штаб сообщил, что два свердловских медучреждения, которые временно были перепрофилированы для лечения больных СОVID-19, снова начнут принимать плановых больных. К обычной работе вернется областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское», куда с 12 октября госпитализировались пациенты с коронавирусом. После возврата к плановой работе здесь в частности смогут проходить курсы восстановительного лечения люди с осложнениями после перенесенной инфекции.

Также принято решение об исключении из списка инфекционных стационаров отделения медицинского центра «Бонум», расположенного на улице Бардина, 9 в Екатеринбурге.

Процесс возврата к профильной работе в Свердловской области продолжится по мере изменения эпидемической обстановки, — прокомментировали в оперштабе.

Возвращение больниц к обычной работе свидетельствует о снижении заболеваемости. Однако официальные цифры пока говорят об обратном: за сутки в регионе выявлен 391 новый случай COVID-19 — это рекордная цифра для Свердловвской области. Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 156.

Состояние 535 госпитализированных оценивается как тяжелое, 318 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 219 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 961, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), – 2 451. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщил оперштаб.

Число вылеченных пациентов за сутки превосходит число заболевших: из больниц области выписаны 395 человек. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 44 775, общее число выписанных достигло 36 975, напоминает JustMedia.ru. За время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 988 жителей региона, из них восемь — за последние сутки.

Автор: Инна Вейн
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