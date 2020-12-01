Тысячи или миллионы: во сколько обойдется внедрение маркировки на молочном производстве?

Крупные молочные предприятия готовы к тому, что внедрение системы будет стоить до нескольких десятков млн руб. Главное, чтобы она интегрировалась с существующими системами управления производством.

Согласно постановлению Минпромторга, с 20 января 2021 года обязательной маркировке подлежат молоко и сливки со сроком хранения от 28 суток, мороженое и иные виды пищевого льда. Сгущенное молоко, сливочное масло, сыр, творог, молочную сыворотку должны будут маркировать с 1 июля 2021 года. С 1 октября 2021-го маркировке подлежат пахта, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, включая сметану.

Полноценное, автоматизирующее все необходимые бизнес-процессы ИТ-решение по маркировке молочных продуктов предполагает развертывание на предприятии Track&Trace системы — это совокупность программных и аппаратных средств для полнофункциональной работы систем сериализации, агрегации, мониторинга движения продукции и выгрузки необходимой отчетности во ФГИС «Честный ЗНАК» в соответствии с требованиями регулирующих органов.

При внедрении системы маркировки молочных продуктов есть несколько подводных камней, которых нужно избежать производителю: во-первых, многие позиционирующие как рабочие и проверенные Track&Trace решения, на самом деле имеют ограниченный функционал и не покрывают всех актуальных нужд предприятия. Во-вторых, перед производителями ребром встает вопрос цены внедрения, которую надо будет закладывать в конечный продукт, чтобы компенсировать затраты. Т.е. выбранное решение должно быть экономически эффективным, и поставщик должен это доказать и не на словах, а цифрами. В-третьих, существующие требования к системе маркировки с большой долей вероятности будут меняться: «Честный ЗНАК» будет постепенно наращивать требования к системе в своих рекомендациях и внедренная система должна быть к этому готова.

Original Group занимается созданием решений для маркировки с 2006 года. Корпорация предложила рынку Track&Trace систему TraceWay, которая представляет собой законченный работоспособный, глубоко настраиваемый продукт, способный системно решить задачу маркировки. При этом стоимость внедрения TraceWay весьма демократичная, это отмечают и сами производители молочной продукции.

— Несмотря на то, что самая большая активность сейчас ведется вокруг цены маркировки, мы можем с уверенностью сказать, что крупные предприятия, которые планировали цифровизацию на ближайшие годы, не пугают цифры за проект в размерах от 15 до 60 млн рублей. Например, для одного из наших клиентов — компании производителя мороженого решение за 15 млн рублей показалось настолько доступным, что они сразу заключили контакт», —рассказывает Юлия Соловьева, финансовый директор инвестиционно-технологического холдинга Original Group.

Важно понимать, что оборудование для маркировки может быть разным, как и модификации программной его части. Все зависит от потребностей и производственных мощностей заказчика.

В общем случае стоимость внедрения маркировки для одной молочной линии на небольшом производстве начинается от 100 тыс. рублей. Такое небольшое решение будет включать программное обеспечение по подписке, принтер, терминал сбора данных и интеграцию с 1С.

Небольшому предприятию, которое выпускает до 120 тыс. упаковок в месяц, внедрение маркировки обойдется в сумму от 600 тыс. до 1,1 млн рублей. Для крупного производства, загрузка линии которого достигает 1 млн упаковок в месяц, смета составит около 1,5 - 2,2 млн рублей, — продолжает Юлия Соловьева.

Надо отметить, что Original Group имеет большой опыт внедрения решений для маркировки и хорошо знает потребности рынка молочной продукции. Компанией были реализованы четыре пилотных проекта на производствах мороженого, три проекта на производствах, использующих мягкую упаковку Finn Pack (молоко, кефир) и один проект на производстве, использующем Tetra Pak (молоко, кефир).

Кроме того, компания предоставила свои решения для производства сыров, творога, творожных сырков и сгущённого молока. Главная особенность системы TraceWay, из-за которой к ней и обращаются производители молока — это адаптивность. TraceWay обладает гибкими настройками и может «подстраиваться» под нужды предприятия. ПО этого решения состоит из отдельных блоков, которые полностью совместимы друг с другом и могут легко интегрироваться в инфраструктуру предприятия, не заставляя его испытывать эконмические трудности.