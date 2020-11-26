В ФНС опровергли рост налогов на автомобили дешевле 3 млн руб.

В Налоговом кодексе нет определения «средняя стоимость автомобиля», а цена машина, определенная по договору купли-продажи, для расчета налога не применяется.

Федеральная налоговая служба опровергла рост коэффициента к транспортному налогу на автомобили дешевле 3 млн руб. Как говорится в пресс-релизе ФНС, повышающий коэффициент при начислении налога предусмотрен для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. возрастом не более 3 лет, для машин ценой от 5 до 10 млн руб. и не старше 5 лет, а также для автомобилей средней стоимостью 10-15 млн руб., с года выпуска которых прошло меньше 10 лет, и для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

Но понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК РФ не определено и налоговыми органами самостоятельно не используется. Это компетенция Минпромторга, который ежегодно формирует перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. Налог с учетом повышающего коэффициента начисляют, если автомобиль попал в этот перечень.

Значение стоимости автомобиля, определённой по договоренности сторон (в том числе между автосалоном, автодилером и покупателем-физическим лицом) для совершения сделок, купли-продажи, залога и т.д., при расчете налога не применяется, подчеркивают в ФНС.