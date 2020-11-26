Инициатива айтишников вернет городу нелегально захваченные земли

МУГИСО совместно с проектом «Украденный Екатеринбург», который разработал айтишник Дмитрий Кречетов, выявило минимум 100 участков, незаконно занятых под парковки.

О проекте «Украденный Екатеринбург» стало известно несколько месяцев назад. Разработчики составили базу участков в Екатеринбурге, незаконно занятых под парковки. В сентябре база попала в поле зрения Министерства по управлению госимуществом (МУГИСО), и ведомство начало совместную работу с айтишниками.

В начале сотрудничества на сайте проекта было отмечено порядка 200 точек. Мы провели анализ площадок и пришли к выводу, что часть из них занята абсолютно законно — например, некоторые взяты официально в аренду. Дмитрий Кречетов также согласился с этим и убрал их с сайта. Остальные площадки мы оцифровали и ведем работу по ним, — объяснили в ведомстве (цитата по 66.RU).

На сегодня определили около 100 участков, которые в ближайшее время МУГИСО намерено освободить. Для этого в ведомстве уже создали рабочую группу и провели совещания с администрацией Екатеринбурга. Также в конце октября прошло совещание представителей Мингосимущества, УМВД, управления Росреестра, администрации Екатеринбурга. Итогом встречи стало решение создать до 30 ноября постоянно действующие межведомственные рабочие группы, которые будут освобождать площадки с привлечением сил прокуратуры и полиции.

Сейчас на сайте «Украденного Екатеринбурга» отмечено 548 спорных участков земли во всех районах города. Общая площадь — больше 1 млн кв. м. Незаконность захвата можно проверить по публичной кадастровой карте. Если участок перегорожен, официально значится как «муниципальная земля», скорее всего, он используется нелегально.