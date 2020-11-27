Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 27.11
75,45
90,02
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Деньги, нужные как воздух. Как средства «Екатерининской ассамблеи» помогли детям дышать

Деньги, нужные как воздух. Как средства «Екатерининской ассамблеи» помогли детям дышать
Иллюстрация: https://pixabay.com

В 2018 году проект «Русфонд» стал благополучателем «Екатерининской ассамблеи». Средства, собранные в ходе главного благотворительного вечера, были направленны на приобретение переносных аппаратов ИВЛ.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

— Вот в эту самую минуту, когда мы здесь дышим,
есть люди, которые — задыхаются.
(К. Бальмонт)

С 2011 г. в Екатеринбурге проводится одно из самых значимых благотворительных событий в России — «Екатерининская ассамблея». Средства, собранные в ходе аукциона, идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. В этом году «Екатерининская ассамблея» пройдет уже в 10-й раз. В честь юбилейного мероприятия DK.RU вместе с учредителем проекта — Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП) — решили вспомнить, как собранные ранее деньги изменили судьбы людей.

2018 год. Благополучателем «Екатерининской ассамблеи» становится проект «Русфонд. ИВЛ», который появился в 2017 году в ответ на многочисленные просьбы родителей об обеспечении своих детей переносными аппаратами ИВЛ. Проблема обеспечения детей респираторным оборудованием стоит в нашем регионе очень остро. Так, на начало 2018 года очередь из ребят, ожидающих аппарат искусственной вентиляции легких, составляла более 70 человек, не считая вновь появляющихся случаев.

Деньги, нужные как воздух. Как средства «Екатерининской ассамблеи» помогли детям дышать 1— Невозможно смотреть без слёз на детей, которым необходима помощь. Представьте, что эти дети постоянно должны находиться в больничной палате. А переносные аппараты дают им шанс находиться рядом с родными и близкими дома, обучаться и ходить в детский сад. Они могут жить в семье и быть под наблюдением врачей выездной паллиативной службы. Вообще, проблема обеспечения детей аппаратами ИВЛ, как и многие проблемы здравоохранения, стоит очень остро. Таких детей много и они нуждаются в помощи, а их родители в поддержке. Переносных аппаратов катастрофически не хватает. Именно поэтому благополучателем «Екатерининской ассамблеи-2018»  был выбран «Русфонд». Это один из крупнейших благотворительных фондов России, созданный в 1996 году», — рассказывает один из членов попечительского совета Ассамблеи, директор компании «Альтернатива» Ольга Зайченко.

Аппараты ИВЛ необходимы, к примеру, детям со СМА (болезнь, когда ребёнок находится в стабильном состоянии, но медленно теряет все навыки — ходить, сидеть, переворачиваться). При этом заболевании сильно страдает дыхательная мускулатура, ребёнок не может сделать полноценный вдох и выдох. С помощью регулярной вентиляции лёгких можно избежать тяжелых последствий — искривления грудной клетки и смещения внутренних органов.

Проблема в том, что стоимость одного аппарата ИВЛ с комплектующими и расходными материалами составляет от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Далеко не каждая семья может позволить себе такие траты. Из-за этого дети оказываются «выдернутыми» из семьи, из социума и вынуждены «жить» в больничных палатах.  

Благодаря средствам, собранным в ходе «Екатерининской ассамблеи», — а это 31,7 млн руб. — помощь получили 40 детей. Средства пошли на покупку респираторного оборудования для мальчишек и девчонок не только со СМА, но и с миодистрофией Дюшенна, бронхолегочной дисплазией, нарушениями дыхания. Часть средств была направлена на создание благотворительного пункта проката респираторного оборудования, базирующегося в «ОДКБ №1». Там можно оперативно получить нужный прибор во временное пользование.

Деньги, нужные как воздух. Как средства «Екатерининской ассамблеи» помогли детям дышать 2— При названных выше диагнозах ребенок не может вывести мокроту из легких, что грозит тяжелыми пневмониями и бронхитами. Поэтому по рекомендации врачей мы приобретаем специальный прибор — откашливатель. Многие дети нуждаются в дотации кислорода, для этого врачи рекомендуют приобрести кислородный концентратор. Все комплекты оборудования приобретаются строго по рекомендации и согласованию с врачами паллиативной службы Областной больницы, наблюдающими детей. Важный момент — все оборудование ставится на баланс больницы, поэтому в случаях, когда ребенок больше не нуждается в аппарате, врачи могут передать его другому ребенку. Таким образом, на сегодняшний день полными комплектами оборудования для дыхания обеспечены 40 детей и ещё на троих получены новые заявки от врачей, — говорит Наталья Ковпак, руководитель бюро Русфонда в Свердловской области.

Благодаря приобретенному оборудованию качество жизни детей значительно улучшилось. Они вернулись из стен реанимации в дом, к своим родным. И эта возможность — важная составляющая морального и физического здоровья ребенка.

Екатерининская ассамблея — это уникальный проект для России по многим параметрам: по объему сборов, по регулярности проведения, четкости организации, сплоченности вокруг решения конкретной проблемы. Мы рады, что можем вместе делать важное дело: улучшать ситуацию в здравоохранении и социальной сфере, — резюмировала Наталья Ковпак.

Ольга Зайченко в свою очередь подчеркнула: проведению «Екатерининской ассамблеи» в этом году не должен помешать никакой коронавирус.

Делать добрые дела очень важно. А сейчас особенно! — сказала она.

Автор: Андрей Каяк
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новый закон — новые цены. Лечить зубы с 1 января 2021 года станет дорожеНовый закон — новые цены. Лечить зубы с 1 января 2021 года станет дороже
  • «Что вы несете? Люди бизнесы закрывают, а вы прибедняетесь!»«Что вы несете? Люди бизнесы закрывают, а вы прибедняетесь!»
  • «Что в вас особенного?». Джефф Безос нанимает только тех, кто верно ответит на три вопроса«Что в вас особенного?». Джефф Безос нанимает только тех, кто верно ответит на три вопроса
  • Набиуллина призвала свернуть льготную ипотеку. Нужно избежать пузыря на рынке жильяНабиуллина призвала свернуть льготную ипотеку. Нужно избежать пузыря на рынке жилья
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.