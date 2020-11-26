В рамках Иннопром онлайн обсудят вызовы Индустрии 4.0

27 ноября на платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн дискуссия о методах упрощения внедрения технологий для промышленных компаний. Сессия стартует в 12:00 по московскому времени.

Регистрация на мероприятие не требуется. Просмотр доступен для всех желающих по ссылке. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.

Модератором мероприятия выступит Михаил Аким, член Правления АЕБ, председатель Рабочей группы АЕБ по модернизации и инновациям, профессор «Высшей школы бизнеса» НИУ ВШЭ.

Спикерами мероприятия станут:

Сергей Казанцев, директор по цифровой трансформации НЛМК;

Константин Горбач, руководитель Департамента проектного управления и цифровой трансформации АО «Трансмашхолдинг»;

Алексей Леонтович, директор кластера «Промышленность» SAP CIS;

Денис Лямшев, член совета директоров, Руководитель управления производственных решений Корпорации «Галактика»;

Алексей Нестеров, директор по ERP-решения 1C;

Евгений Шароварин, заместитель генерального директора по продукции гражданского назначения «НПО автоматики»;

Сергей Кортов, первый проректор УрФУ.

Напомним, группа компаний «Формика», официальный оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, запустила новый проект INNOPROM ONLINE в середине апреля. INNOPROM ONLINE — проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра.

Рекордной по просмотрам стала онлайн сессия 27 мая: «Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики» с участием Юрия Борисова, Заместителя Председателя Правительства РФ и руководителей крупнейших российских компаний.