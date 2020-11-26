Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 27.11
75,45
90,02
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В рамках Иннопром онлайн обсудят вызовы Индустрии 4.0

В рамках Иннопром онлайн обсудят вызовы Индустрии 4.0
Иллюстрация: Иннопром Онлайн

27 ноября на платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн дискуссия о методах упрощения внедрения технологий для промышленных компаний. Сессия стартует в 12:00 по московскому времени.

Регистрация на мероприятие не требуется. Просмотр доступен для всех желающих по ссылке. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.

Модератором мероприятия выступит Михаил Аким, член Правления АЕБ, председатель Рабочей группы АЕБ по модернизации и инновациям, профессор «Высшей школы бизнеса» НИУ ВШЭ.

Спикерами мероприятия станут:

  • Сергей Казанцев, директор по цифровой трансформации НЛМК;
  • Константин Горбач, руководитель Департамента проектного управления и цифровой трансформации АО «Трансмашхолдинг»;
  • Алексей Леонтович, директор кластера «Промышленность» SAP CIS;
  • Денис Лямшев, член совета директоров, Руководитель управления производственных решений Корпорации «Галактика»;
  • Алексей Нестеров, директор по ERP-решения 1C;
  • Евгений Шароварин, заместитель генерального директора по продукции гражданского назначения «НПО автоматики»;
  • Сергей Кортов, первый проректор УрФУ.

Напомним, группа компаний «Формика», официальный оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, запустила новый проект INNOPROM ONLINE в середине апреля. INNOPROM ONLINE — проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра.

Рекордной по просмотрам стала онлайн сессия 27 мая: «Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики» с участием Юрия Борисова, Заместителя Председателя Правительства РФ и руководителей крупнейших российских компаний.

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Что в вас особенного?». Джефф Безос нанимает только тех, кто верно ответит на три вопроса«Что в вас особенного?». Джефф Безос нанимает только тех, кто верно ответит на три вопроса
  • В Свердловской области изъято 5 тыс. л антисептика, из-за которого погибли люди в ЯкутииВ Свердловской области изъято 5 тыс. л антисептика, из-за которого погибли люди в Якутии
  • «Что вы несете? Люди бизнесы закрывают, а вы прибедняетесь!»«Что вы несете? Люди бизнесы закрывают, а вы прибедняетесь!»
  • «Человек года». Главные люди на самых оживленных рынках Екатеринбурга«Человек года». Главные люди на самых оживленных рынках Екатеринбурга
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.