В рамках Иннопром онлайн обсудят вызовы Индустрии 4.0
27 ноября на платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн дискуссия о методах упрощения внедрения технологий для промышленных компаний. Сессия стартует в 12:00 по московскому времени.
Регистрация на мероприятие не требуется. Просмотр доступен для всех желающих по ссылке. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.
Модератором мероприятия выступит Михаил Аким, член Правления АЕБ, председатель Рабочей группы АЕБ по модернизации и инновациям, профессор «Высшей школы бизнеса» НИУ ВШЭ.
Спикерами мероприятия станут:
- Сергей Казанцев, директор по цифровой трансформации НЛМК;
- Константин Горбач, руководитель Департамента проектного управления и цифровой трансформации АО «Трансмашхолдинг»;
- Алексей Леонтович, директор кластера «Промышленность» SAP CIS;
- Денис Лямшев, член совета директоров, Руководитель управления производственных решений Корпорации «Галактика»;
- Алексей Нестеров, директор по ERP-решения 1C;
- Евгений Шароварин, заместитель генерального директора по продукции гражданского назначения «НПО автоматики»;
- Сергей Кортов, первый проректор УрФУ.
Напомним, группа компаний «Формика», официальный оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, запустила новый проект INNOPROM ONLINE в середине апреля. INNOPROM ONLINE — проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра.
Рекордной по просмотрам стала онлайн сессия 27 мая: «Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики» с участием Юрия Борисова, Заместителя Председателя Правительства РФ и руководителей крупнейших российских компаний.