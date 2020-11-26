Экс-главу МРСК Урала будут судить за уклонение от уплаты налогов

По мнению прокуратуры Москвы, бывший руководитель «МРСК Урала» Валерий Родин не выплатил более 409 млн руб. в государственную казну. Родину грозит до шести лет колонии.

Валерий Родин, бывший генеральный директор ОАО «МРСК Урала», обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений). Московская прокуратура уже подтвердила обвинительное заключение.

Установлено, что [Родин], являясь генеральным директором ОАО «МРСК Урала», осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере передачи и распределения электроэнергии, имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, в декабре 2013 года представил в МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 4 уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль за 2011 и 2012 гг., содержащие заведомо ложные сведения о включении в состав затрат, связанных с текущей финансовой деятельностью, внереализационных расходов, якобы направленных на выполнение задания по мобилизационной подготовке, — говорится в сообщении ведомства.

В результате умышленных действий, по версии прокуратуры, организация не выплатила налог на прибыль за 2011 и 2012 годы в общей сумме свыше 409 млн руб.

Уголовное дело в отношении Родина будет рассматривать Мещанский районный суд Москвы.

В «МРСК Урала» говорят, что обвинение необоснованно. По данным источников в компании, Валерий Родин воспользовался налоговой льготой, которую правоохранители сочли попыткой уклонения. Речь идет об условиях налогового учета затрат мобилизационного назначения в составе внереализационных расходов.

Согласно законодательству, расходы по мобилизационной подготовке в целях обеспечения обороны и безопасности РФ должны компенсироваться из государственного бюджета. Если такие расходы были понесены организацией, то они возмещаются путем включения их во внереализационные расходы, что ОАО «МРСК Урала» и сделало, правомерно внеся в 2013 году изменения в налоговый учет, представив уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль, — цитирует слова источника агентство URA.RU.

Собеседник агентства подчеркнул, что налог на прибыль за 2011 и за 2012 годы был уплачен в полном объеме до подачи уточненных деклараций. Льгота, примененная при расчете налога в уточненных налоговых декларациях за 2011 и 2012 годы, которые компания подавала в декабре 2013 года, на сумму ранее уплаченного налога на прибыль не повлияла, поскольку из бюджета сумма переплаты не возвращалась.

Напомним, Валерий Родин возглавлял «МРСК Урала» в течение пяти лет — с 2009 года. Весной 2014-го он подал заявление об увольнении, сообщал DK.RU. В качестве причины он указал долгий срок службы в отрасли — в общей сложности Валерий Родин проработал в свердловской энергетике более 40 лет, из них 20 — на высшей руководящей должности.

После 20 лет работы во главе свердловской энергосистемы пора передать руководство компанией новому поколению, — объяснял тогда Родин свой уход.

В 1996 г. ему присвоили звание «Ветеран энергетики», в 2002-м — наградили Почетной грамотой губернатора Свердловской области, в 2010-м — знаком отличия III степени «За заслуги перед Свердловской областью». В 2013 г. Родину присвоили звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга».