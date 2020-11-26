Мутко затеял программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи

«Банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты гражданам на строительство и приобретение частных домов». Исправить это хотят с помощью аналога популярной госпрограммы.

Госкомпания «Дом.РФ» решила заняться развитием программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов, на пилот выделят 300 млн руб., его могут запустить уже в декабре, рассказал РБК гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Деньги на программу выделят из прибыли компании, а выдавать займы будет как раз «Дом.РФ».

Ставка по таким кредитам составит 6,5% — как и по правительственной программе льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках. Лимиты кредитования составят до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб. в других регионах. Срок кредита — 20 лет, первоначальный взнос — от 20%. Воспользоваться программой смогут заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет. Чтобы получить льготный кредит, нужно будет купить дом у застройщика, а при самостоятельной строительстве — заключить договор с подрядной компанией.

Сегодня почти половина всего ввода жилья приходится на ИЖС. Однако банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты гражданам на строительство и приобретение частных домов. Доля сделок с ипотекой здесь минимальна — до 5%, — сказал Мутко.

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Сейчас ставки по ипотеке в сегменте ИЖС на 2–3 п.п. выше, чем по займам на покупку жилья в многоквартирных домах, отметил он. Уровень ставок по кредитам на ИЖС находится в среднем в диапазоне 9–11%, говорит управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. При этом спрос на индивидуальное жилье в перспективе пяти лет составит 3 млн домов, оценивают в НРА.

Понижение ставки, безусловно, сделает этот вид ипотеки более привлекательным. Кроме того, интерес к ИЖС сильно повышается в связи с распространением COVID-19, так как значительная часть населения стала рассматривать города как опасное место для жизни и задумывается о переезде в пригород, — говорит эксперт.

Однако выдача таких кредитов осложняется низкой ликвидностью загородных домов и значительными дисконтами на продажу залогов при банкротстве заемщика, трудностями в оценке стоимости земельного участка и домов, нехваткой застройщиков с устойчивой кредитной историей в этом сегменте. Льготная ипотека лишь перекладывает эти риски на государство, указывает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

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В целом такая программа будет полезна для рынка ИЖС, так как сейчас банки с ним почти не работают. Однако при выдаче кредита необходим обязательный договор с подрядчиком, в котором будет прописана полная стоимость постройки дома. Без такого договора заемщики строят дом сами, чтобы сэкономить, но в итоге строительство затягивается и выходит за пределы сметы, предупреждают эксперты.