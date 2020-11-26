Ни елок, ни мишуры. Россияне максимально экономят на подготовке к празднику

Продажи некоторых новогодних товаров по сравнению с 2019-м годом в этом году упали на треть. При этом средний чек все равно оказался выше из-за роста цен. ОТ чего отказались россияне на этот раз?

Россияне в условиях пандемии сократили покупки новогодних товаров. Искусственные елки, украшения и другие праздничные товары покупают заметно меньше, но платить за них приходится больше, пишет РБК.

По данным аналитики «Платформы ОФД», крупнейшего в стране оператора фискальных данных, в этом году продажи искусственных елок упали на треть по сравнению с 2019 годом, однако средний чек покупки вырос на 14%, до 1649 руб. за елку. При этом общие траты на новогодние товары в ноябре выросли на 15-20% к 2019 году. Сравнение объема продаж и суммы покупок проводилось за периоды 1–22 ноября 2020 и 2019 годов.

Объем продаж мишуры снизился на 28%. Средний чек покупки вырос на 13%, до 105 руб. за упаковку.

Елочные игрушки в виде фигуры покупают реже на 10%. Средний чек по ним вырос на 18%, до 177 руб. за штуку.

На 15% сократился объем продаж мандаринов, но средняя цена покупки выросла на 20%, до 92 руб.

Объем продаж вырос только по двум праздничным товарам: продажи звезд на елки выросли на 6% при увеличении цены на 4%, продажи елочных шаров стали выше на 33%, средний чек покупки при этом увеличился на 28%, до 270 руб. за шар.

Служба аналитики «Платформы ОФД» отмечает, что новогодняя атрибутика была выставлена в магазинах уже в октябре. В прошлые годы заметный спрос на такие товары фиксировался уже в ноябре и заметно ускорялся с наступлением более устойчивой зимней погоды (например, после того, как лег снег или установилась минусовая температура). В этом году в центральных регионах страны, которые обеспечивают значительную долю продаж, зимняя погода пока только начала устанавливаться.

Еще одним фактором продаж аналитики называют «ковид-напряженность».

Потребители совершают меньше импульсных покупок, следуя стратегии рационализации своих трат, что также отражается на сегменте товаров для праздника. Кроме того, часть семей, которые планировали обновить домашние искусственные ели и сосны, этой зимой, скорее всего, отложат свои намерения на более поздний срок, — полагают аналитики.

Напомним, введенные из-за пандемии ограничения в большинстве регионов будут действовать и в праздничные дни. Об отмене новогодних гуляний уже объявили власти Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ставрополья и других субъектов. В Москве в новогоднюю ночь не будут работать кафе, рестораны и развлекательные заведения.

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