Создали прецедент. Суд разрешил уральскому бару не платить аренду из-за пандемии

Бар «Мизантроп» несколько месяцев не работал из-за режима ограничений, которые были приняты в регионе. При этом арендодатель настаивал на сохранении арендных платежей. Точку в споре поставил суд.

Свердловский арбитражный суд вынес важное для всей сферы общепита решение по поводу оплаты аренды во время простоя из-за пандемии.

Арендодатель через суд хотел взыскать с владельцев бара «Мизантроп» более 1 млн руб. за простой помещения в 2020 г. Юрист, которая представляла интересы владельцев бара, сообщила:

Все вместе формируем судебную практику периода пандемии. Суд взыскал с арендатора арендные платежи за ковидный период — 0,0 руб., пени/штраф — 0,0 руб.

Как рассказал совладелец бара «Мизантроп» Антон Гиренко-Коцуба на своей странице в Facebook, суд в итоге встал на сторону владельцев заведения. Бар освободили от арендных платежей за месяцы, когда в регионе был объявлен режим самоизоляции и заведения общепита не могли принимать гостей:

К концу июня бар «Мизантроп», совладельцем которого я являюсь, из-за пандемии вынужденно не работал уже три месяца. Со своей стороны мы неоднократно писали письма арендодателю с просьбой об арендных каникулах, но в ответ все три месяца была тишина. И вот, к концу локдауна мы получаем от них счёт на оплату всех трёх месяцев простоя в полном объёме.

Антон Гиренко-Коцуба рассказал, что пытался мирно решить вопрос с арендодателем, предприниматель объяснял, что «платить аренду не за что и не из чего», однако собственник помещения настаивал на выплатах:

Терпеть я эту наглость не стал и послал АО «ВУХИН» на три буквы — в суд. Они последовали по указанному направлению, и мы получили судебный иск на взыскание полной аренды за три месяца со скрупулёзно посчитанными пенями. Сегодня справедливость восторжествовала и нерадивый арендодатель получил 0 рублей, 0 копеек. Арендодатель получил пустующее помещение, которое вряд ли в ближайшее время найдёт нового арендатора, и судебные издержки. Жадность фраера сгубила.

Как рассказывал DK.RU, бар «Мизантроп» закрылся в конце июля из-за разногласий с владельцем помещения. Тогда Антон Гиренко-Коцуба рассказывал DK.RU, что ему приходилось много договариваться с арендодателями о новых условиях аренды на время пандемии, в том числе для сети фитнес-клубов Powerhouse Gym, владельцем которой он является:

Было сложно, но в итоге со всеми договорились. А с владельцем площадки, где расположен бар, договориться не удалось. Хотя даже по закону обязаны были освободить нас от уплаты аренды (наша отрасль признана одной из самых пострадавших), но в итоге, требуют с нас полную сумму аренды за месяцы простоя.

Также совладелец бара рассказал, что «Мизантроп» обязательно откроется на новой площадке, однако не уточнил сроки.