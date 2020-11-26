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Девять номинаций и 11 победителей: кто стал обладателем звания «Человек года — 2020»

Девять номинаций и 11 победителей: кто стал обладателем звания «Человек года — 2020»
Иллюстрация: DK.RU

Лауреатами премии «Человек года» стали Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский — учредители Фонда св. Екатерины. Как прошел главный деловой прием года в формате онлайн — смотрите на DK.RU.

#ЧЕЛОВЕК ГОДА#ПРИЗНАНИЕ#БИЗНЕС

В Екатеринбурге завершилась торжественная церемония вручения Одиннадцатой ежегодной премии «Человек года». В течение вечера были названы лауреаты в девяти номинациях — вот имена победителей:

«Трансформация бизнеса. Производственные и сбытовые предприятия»

Юрий Окунев, владелец Талицких молочных ферм

«Трансформация бизнеса. Услуги и сервис»

Юлия Франгулова, генеральный директор сети клиник лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН»

«Социальный бизнес»

Айше Агекян, управляющая МЕГА Екатеринбург

«Девелопер года»

Геннадий Черных, директор PRINZIP

«Подрядчик года» (оцениваются подрядные организации в строительной сфере)

Сергей Мельников, директор компаний «Лифтмонтаж-1» и «Торговый Дом «Лифтмонтаж-1»

«Банкир года»

Наталья Алемасова, управляющая банком «Открытие» в Свердловской области

«Инвестор года» (оцениваются инвестиционные проекты в сфере промышленности)

Михаил Зуев, управляющий директор Северского трубного завода

«Управленец на госслужбе»

Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области

Главная надотраслевая номинация премии «Человек года»

Основатели Фонда святой ЕкатериныАндрей Козицын (УГМК), Игорь Алтушкин (РМК), Андрей Симановский («Сима-Ленд») — за помощь городу и региону в борьбе с пандемией коронавируса.

Девять номинаций и 11 победителей: кто стал обладателем звания «Человек года — 2020» 1

Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины, Андрей Симановский, соучредитель Фонда святой Екатерины, Сергей Дружинин («Деловой квартал») и ведущий церемонии Евгений Енин

В этом году премия «Человек года» вручалась в формате онлайн — без зрителей в зале. Трансляция была организована как в интернете — на сайте DK.RU, в наших соцсетях и на площадках наших партнеров ЕАН и JustMedia.ru, так и на телевидении — в эфире «Четвертого канала» и «Студии-41». Кроме того, впервые «Человека года» представили и на федеральной площадке: церемонию транслировала WBCMedia — российская мультимедийная платформа с одной из самых больших видеобиблиотек в стране о бизнесе и сервисами для эффективного развития компаний.

Ведущим вечера стал известный журналист и телеведущий Евгений Енин.

Лауреатов премии определяли члены Экспертного совета. В 2020 г. в состав жюри вошли 22 эксперта — ведущие предприниматели региона, руководители отраслевых объединений, а также представители всех уровней власти. С полным списком участников Экспертного совета вы можете ознакомиться на официальном сайте премии «Человек года».

О всех финалистах мы подробно рассказывали в течение этой недели.

Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. Соорганизаторы события — телекомпания «Четвертый канал» и торгово-деловой центр Limerance.

Подробный репортаж о том, как проходило вручение премии, читайте на DK.RU в пятницу, 27 ноября.

Автор: Андрей Широков
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