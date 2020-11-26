Девять номинаций и 11 победителей: кто стал обладателем звания «Человек года — 2020»

Лауреатами премии «Человек года» стали Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский — учредители Фонда св. Екатерины. Как прошел главный деловой прием года в формате онлайн — смотрите на DK.RU.

В Екатеринбурге завершилась торжественная церемония вручения Одиннадцатой ежегодной премии «Человек года». В течение вечера были названы лауреаты в девяти номинациях — вот имена победителей:

«Трансформация бизнеса. Производственные и сбытовые предприятия»

Юрий Окунев, владелец Талицких молочных ферм

«Трансформация бизнеса. Услуги и сервис»

Юлия Франгулова, генеральный директор сети клиник лазерной косметологии «ЛИНЛАЙН»

«Социальный бизнес»

Айше Агекян, управляющая МЕГА Екатеринбург

«Девелопер года»

Геннадий Черных, директор PRINZIP

«Подрядчик года» (оцениваются подрядные организации в строительной сфере)

Сергей Мельников, директор компаний «Лифтмонтаж-1» и «Торговый Дом «Лифтмонтаж-1»

«Банкир года»

Наталья Алемасова, управляющая банком «Открытие» в Свердловской области

«Инвестор года» (оцениваются инвестиционные проекты в сфере промышленности)

Михаил Зуев, управляющий директор Северского трубного завода

«Управленец на госслужбе»

Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области

Главная надотраслевая номинация премии «Человек года»

Основатели Фонда святой Екатерины — Андрей Козицын (УГМК), Игорь Алтушкин (РМК), Андрей Симановский («Сима-Ленд») — за помощь городу и региону в борьбе с пандемией коронавируса.

Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины, Андрей Симановский, соучредитель Фонда святой Екатерины, Сергей Дружинин («Деловой квартал») и ведущий церемонии Евгений Енин

В этом году премия «Человек года» вручалась в формате онлайн — без зрителей в зале. Трансляция была организована как в интернете — на сайте DK.RU, в наших соцсетях и на площадках наших партнеров ЕАН и JustMedia.ru, так и на телевидении — в эфире «Четвертого канала» и «Студии-41». Кроме того, впервые «Человека года» представили и на федеральной площадке: церемонию транслировала WBCMedia — российская мультимедийная платформа с одной из самых больших видеобиблиотек в стране о бизнесе и сервисами для эффективного развития компаний.

Ведущим вечера стал известный журналист и телеведущий Евгений Енин.

Лауреатов премии определяли члены Экспертного совета. В 2020 г. в состав жюри вошли 22 эксперта — ведущие предприниматели региона, руководители отраслевых объединений, а также представители всех уровней власти. С полным списком участников Экспертного совета вы можете ознакомиться на официальном сайте премии «Человек года».

О всех финалистах мы подробно рассказывали в течение этой недели.

Статуэтки победителям выполнены мастерами Ювелирного дома CHAMOVSKIKH. Соорганизаторы события — телекомпания «Четвертый канал» и торгово-деловой центр Limerance.

Подробный репортаж о том, как проходило вручение премии, читайте на DK.RU в пятницу, 27 ноября.