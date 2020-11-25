«Времена непростые, все в стрессе. Это нормально». 9 способов сберечь ментальное здоровье

Постоянный страх и переживание, обилие негативных новостей и общее напряжение в обществе пошатнут даже самую здоровую психику. Объясняем, как спасти себя в сложные времена.

Ментальное здоровье людей в 2020 году заметно пошатнулось. Тревога и страх наносят по нам огромный удар, в итоге мы срываемся на окружающих, злимся и плачем. Vice пишет о том, как справляется с тревогой и негативом, если сил не осталось.

Признайте, что не все в порядке

Вы чувствуете себя не очень хорошо, то стоит признать. Важно называть и принимать свои эмоции, иначе позаботиться о себе будет очень сложно. Возможно, просто признавшись себе: «Я устал», вы почувствуете себя спокойнее и лучше. Это происходит потому, что мы перестает сопротивляться.

Порой стоит напоминать себе, что эмоции имеют разумное объяснение. Потеря работы, отсутствие сбережений или близких людей рядом, страх болезни — все это, конечно, разумная причина для переживаний. Поделитесь эмоциями с другими, может быть, они испытывают то же самое.

Не боритесь с эмоциями

Переключиться в режим решения проблем просто. Мы думаем, что если нам грустно, нужно тут же сделать что-то, чтобы повеселеть. Но иногда стоит просто прожить эмоцию. Если вы хо­ти­те пла­кать и вы­пу­стить все чув­ства — плачь­те, кри­чи­те и зли­тесь.

Приоритетом должны стать базовые потребности

Даже в состоянии тревоги, страха, паники или депрессии вам нужно регулярно есть, пить воду, принимать душ, двигаться и спать. Если вы чув­ству­е­те непри­ят­ные эмо­ции, нач­ни­те с ма­ло­го — за­крой­те со­ци­аль­ные сети и схо­ди­те умой­тесь или вы­бро­си­те му­сор. Похвалите себя за это, потому что в сложные времена для выполнения простейших действий на самом деле требуется сила воли.

Читайте также: «Хотите, чтобы ребенок справлялся с жизнью? Ревите, нойте и принимайте жизнь вместе»

Просите о помощи и принимайте ее

Испытывая негативные эмоции, мы часто изолируемся. Но часто именно общение и поддержка близких людей помогают преодолеть тревогу. Не стоит бояться, что люди будут осуждать, особенно сейчас, когда все находятся в эмоционально тяжелом состоянии. Не ждите, пока сорветсь, если человек предлагает поддержку — примите ее.

Фокусируйтесь на настоящем

Сле­ди­те за си­ту­а­ци­я­ми, ко­гда вас по­гло­ща­ет ка­та­стро­фи­че­ское мыш­ле­ние — обыч­но оно про­яв­ля­ет­ся во фра­зе «все ужас­но и ни­ко­гда не ста­нет луч­ше». Не думайте об апокалиптическом будущем, лучше:

от­вле­ки­тесь — по­иг­рай­те в игру на те­ле­фоне, по­бол­тай­те с дру­гом, прой­ди­тесь во дво­ре;

най­ди­те хотя бы одну при­ят­ную вещь в се­го­дняш­нем дне;

оста­но­ви­тесь и при­слу­шай­тесь к сво­им ор­га­нам чувств — что вы ви­ди­те, слы­ши­те, о чем вам на­по­ми­на­ет за­пах (это поз­во­лит вам скон­цен­три­ро­вать­ся на на­сто­я­щем мо­мен­те — ведь вы мо­же­те сей­час кон­тро­ли­ро­вать толь­ко его).

Выйдите из всех социальных сетей

Легко впасть в панику, когда каждый ваш день начинается и заканчивается думскроллином — чтением страшных и пугающих новостей, даже если вы уже чувствуете себя плохо. Ограничьте время в сети, лучше почитайте книгу, погуляйте или посмотрите хороший фильм.

Лучше действовать

Очень ча­сто мы тре­во­жим­ся из-за но­во­стей о по­ли­ти­ке, по­то­му что стал­ки­ва­ем­ся с ощу­ще­ни­ем, буд­то у нас со­всем нет кон­тро­ля над си­ту­а­ци­ей. Если вас на самом деле что-то очень волнует и вы не можете перестать об этом думать, оце­ни­те, что вы дей­стви­тель­но мо­же­те сде­лать — от­пра­вить по­жерт­во­ва­ние пра­во­за­щит­ным ор­га­ни­за­ци­ям, рас­про­стра­нить ин­фор­ма­цию у себя в со­ци­аль­ных се­тях. При­ми­те, что вы сде­ла­ли все, что смог­ли.

Начните писать

В вашей голове ежедневно возникает множество мыслей, неудивительно, что к вечеру мы чувствуем себя вымотанными. Ве­де­ние дневника или заметок по­мо­жет вам из­бав­иться хотя бы от ча­сти тре­вог. Просто записывайте все, что приходит вам в голову.

Делайте меньше

В состоянии стресса вы не можете быть постоянно продуктивны. Это нормально. Необязательно брать на себя много задач, перерабатывать и успевать множество всего. Дайте себе время на отдых и простое безделье.

Ранее на DK.RU: «Любой скажет: 2020 год не очень. Но давайте просто снизим уровень ожиданий»