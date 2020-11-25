«Времена непростые, все в стрессе. Это нормально». 9 способов сберечь ментальное здоровье
Постоянный страх и переживание, обилие негативных новостей и общее напряжение в обществе пошатнут даже самую здоровую психику. Объясняем, как спасти себя в сложные времена.
Ментальное здоровье людей в 2020 году заметно пошатнулось. Тревога и страх наносят по нам огромный удар, в итоге мы срываемся на окружающих, злимся и плачем. Vice пишет о том, как справляется с тревогой и негативом, если сил не осталось.
Признайте, что не все в порядке
Вы чувствуете себя не очень хорошо, то стоит признать. Важно называть и принимать свои эмоции, иначе позаботиться о себе будет очень сложно. Возможно, просто признавшись себе: «Я устал», вы почувствуете себя спокойнее и лучше. Это происходит потому, что мы перестает сопротивляться.
Порой стоит напоминать себе, что эмоции имеют разумное объяснение. Потеря работы, отсутствие сбережений или близких людей рядом, страх болезни — все это, конечно, разумная причина для переживаний. Поделитесь эмоциями с другими, может быть, они испытывают то же самое.
Не боритесь с эмоциями
Переключиться в режим решения проблем просто. Мы думаем, что если нам грустно, нужно тут же сделать что-то, чтобы повеселеть. Но иногда стоит просто прожить эмоцию. Если вы хотите плакать и выпустить все чувства — плачьте, кричите и злитесь.
Приоритетом должны стать базовые потребности
Даже в состоянии тревоги, страха, паники или депрессии вам нужно регулярно есть, пить воду, принимать душ, двигаться и спать. Если вы чувствуете неприятные эмоции, начните с малого — закройте социальные сети и сходите умойтесь или выбросите мусор. Похвалите себя за это, потому что в сложные времена для выполнения простейших действий на самом деле требуется сила воли.
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Просите о помощи и принимайте ее
Испытывая негативные эмоции, мы часто изолируемся. Но часто именно общение и поддержка близких людей помогают преодолеть тревогу. Не стоит бояться, что люди будут осуждать, особенно сейчас, когда все находятся в эмоционально тяжелом состоянии. Не ждите, пока сорветсь, если человек предлагает поддержку — примите ее.
Фокусируйтесь на настоящем
Следите за ситуациями, когда вас поглощает катастрофическое мышление — обычно оно проявляется во фразе «все ужасно и никогда не станет лучше». Не думайте об апокалиптическом будущем, лучше:
- отвлекитесь — поиграйте в игру на телефоне, поболтайте с другом, пройдитесь во дворе;
- найдите хотя бы одну приятную вещь в сегодняшнем дне;
- остановитесь и прислушайтесь к своим органам чувств — что вы видите, слышите, о чем вам напоминает запах (это позволит вам сконцентрироваться на настоящем моменте — ведь вы можете сейчас контролировать только его).
Выйдите из всех социальных сетей
Легко впасть в панику, когда каждый ваш день начинается и заканчивается думскроллином — чтением страшных и пугающих новостей, даже если вы уже чувствуете себя плохо. Ограничьте время в сети, лучше почитайте книгу, погуляйте или посмотрите хороший фильм.
Лучше действовать
Очень часто мы тревожимся из-за новостей о политике, потому что сталкиваемся с ощущением, будто у нас совсем нет контроля над ситуацией. Если вас на самом деле что-то очень волнует и вы не можете перестать об этом думать, оцените, что вы действительно можете сделать — отправить пожертвование правозащитным организациям, распространить информацию у себя в социальных сетях. Примите, что вы сделали все, что смогли.
Начните писать
В вашей голове ежедневно возникает множество мыслей, неудивительно, что к вечеру мы чувствуем себя вымотанными. Ведение дневника или заметок поможет вам избавиться хотя бы от части тревог. Просто записывайте все, что приходит вам в голову.
Делайте меньше
В состоянии стресса вы не можете быть постоянно продуктивны. Это нормально. Необязательно брать на себя много задач, перерабатывать и успевать множество всего. Дайте себе время на отдых и простое безделье.
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