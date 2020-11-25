Нефть дорожает, российские акции растут. На финансовых рынках все налаживается?

Новости о вакцинах от коронавируса вдохновляют инвесторов, американский рынок в основном в минусе, а индекс Мосбиржи закрепился выше 3000 пунктов, позитивную динамику показывал и рубль.

Ольга Оберюхтина, менеджер по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге, рассказывает об инвестициях в США и о том, как меняется стоимость доллара и рубля:

— По итогам прошедшей недели американские индексы закрылись преимущественно в минусе на фоне новостей о том, что Минфин США завершает действие некоторых программ, направленных на поддержку экономики США, тогда как новые пакеты стимулов по-прежнему не приняты. Глава Минфина Стивен Мнучин заявил, что программы достигли своих целей, и что компаниям больше не нужны кредиты, а необходимы прямые стимулы, которые напрямую зависят от Конгресса. Кроме того, на помощь рынкам поспешила ФРС США с заявлениями о том, что прекращение действия некоторых программ не должно оказать материального влияния на рынки, поскольку в случае необходимости ФРС вновь выйдет с программой увеличения ликвидности. Из новостей, касающихся президентских выборов в США, в конце недели стало известно, что федеральный судья в Пенсильвании отклонил иск, поданный адвокатами президента Дональда Трампа с целью опротестовать результаты выборов.

Это устраняет последнее серьезное препятствие для объявления Джо Байдена официальным победителем.

Сообщается, что Джо Байден должен начать на этой неделе назначать кандидатов на ключевые административные должности. Индекс S&P 500 снизился за неделю на 0,8%, индекс Dow Jones упал на 0,7%, и только индексу Nasdaq удалось превысить закрытие предыдущей недели на 0,2%, не в последнюю очередь благодаря акциям Tesla, взлетевшим на 20% после новостей о включении их в индекс S&P500. Новостной фон в начале текущей недели складывается позитивно.

Главные события на рынке инвестиций

Новости о вакцинах против Covid-19 продолжают воодушевлять инвесторов. Pfizer должна получить разрешение на использование своей вакцины уже к концу текущей недели. Moderna вскоре подаст заявку на ускоренное одобрение своего препарата. AstraZeneca заявила, что ее препарат в крупномасштабных испытаниях доказал эффективность на 90%. Определенность в отношении итогов президентских выборов в США также способна стабилизировать рынки. Публикация протокола последнего заседания ФРС США будет также в центре внимания инвесторов на этой неделе.

Цены на сырую нефть на прошлой неделе подскочили на 5,1% и достигли максимумов конца августа-начала сентября около $45/барр. Основой роста послужили новости по вакцинам от коронавируса и надежды на ОПЕК+. Золото на прошлой неделе снизилось в цене на 1% по тем же причинам, по которым рос спрос на рисковые активы.

Российские акции на минувшей неделе продолжили умеренный рост на возрастающем аппетите к рисковым активам и повышении нефтяных котировок к максимумам текущего года.

Индекс Мосбиржи подрос на 0,9%, закрепившись выше уровня 3000 пунктов, а долларовый индекс РТС прибавил 2,8%. Рост цен на нефть обусловил лидирующие позиции нефтегазового сектора, среди которых особенно выделялись акции Роснефти (+10,8%). Акции крупнейшей российской нефтяной компании росли на новостях о том, что Роснефть достигла соглашения с одним из крупнейших глобальных нефтерейдеров, компанией Trafigura, о продаже ей 10-процентной доли уставного капитала ООО «Восток Ойл». Сумма сделки не раскрывается, однако, судя по предварительной оценке проекта в $70-100 млрд., доля может быть оценена в $7-10 млрд. Вхождение одного из крупнейших мировых трейдеров в проект — позитивный момент для компании и ее проекта. Благодаря этому драйверу акции Роснефти способны сохранить динамику лучше рынка в среднесрочной перспективе.

Рубль двигался в русле общей тенденции, показывая позитивную динамику на фоне спроса на риск в ожидании скорого начала вакцинации от коронавируса. Кроме того, поддержкой российской валюте выступает и приближающийся пик налогового периода в РФ, а также рост нефтяных цен.

С полной версией обзора по международным рынкам можно ознакомиться в видео, представленным ниже.

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