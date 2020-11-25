Лыжи Антона Шипулина разыграют на благотворительном аукционе Екатерининской Ассамблеи

На благотворительные торги также выставили изделия камнерезного искусства и VIP-ложу на матчи футбольного клуба «Урал». Все собранные средства передадут школе-интернату для детей с нарушениями зрения.

Список лотов благотворительного аукциона Екатерининской Ассамблеи-2020 пополнился новыми позициями. Российский биатлонист Антон Шипулин представил на торги беговые лыжи Fisher, на которых он выступал на Олимпиаде-2014. На лицевой стороне лыж спортсмен оставил автограф. В комплекте идут крепления.

Генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев выставил на аукцион изделия камнерезного искусства. Скульптуры «Стрелец» и «Боярский сын», созданные в студии камнерезного искусства «Святогор» выполнены в стиле объемной мозаики из полудрагоценных и поделочных камней. В 2016 г. произведения экспонировались в Национальном музее Лихтенштейна.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов предоставил на аукцион VIP-ложу на матчи футбольного клуба «Урал» в сезоне 2020/2021. Комфортабельная ложа оборудована всем необходимым для удобного просмотра футбола на стадионе «Екатеринбург Арена». Сертификат включает в себя приглашение для 15 персон на 6 матчей Чемпионата России в сезоне 2020-2021.

Благотворительный вечер Екатерининской Ассамблеи состоится 4 декабря. Это будет десятая по счету, юбилейная Ассамблея.

Все собранные средства будут направлены на реализацию проекта победителя Екатерининской Ассамблеи-2020. В этом году им стала Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна с проектом «Здоровье ученика – приоритет школы!», который предполагает капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а так же диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Стоимость проекта составляет 16 млн руб.

Если собранная сумма превысит сумму, заявленную проектом, благотворители передадут оставшиеся средства организациям, занявшим второе и третье место в рейтинговом голосовании.

Стоимость билета в этом году составит 40000 руб. Средства, собранные от продажи билетов, также будут направлены на реализацию благотворительных проектов.