Дележка многострадального комплекса апартаментов привела к драке в центре города

В Екатеринбурге застройщик и подрядчик делят недостроенный комплекс апартаментов в центре города. Подрядчик говорит, что ему не заплатили 77 млн руб. Ранее в суд обратились и дольщики объекта.

В понедельник у нотариальной конторы на Азина, 20/2 в Екатеринбурге силовики задержали несколько человек. Как пишет 66.ru, группа неизвестных ворвалась в офис и напала на трех посетителей, которые ждали своей очереди. Двоих человек вытащили на улицу и жестоко избили. Нападавшие скрылись.

Участниками потасовки, по предварительным данным, стали представители застройщика и генерального подрядчика апартаментов бизнес-класса «Бажов House». Как пишет издание, конфликт произошел из-за попытки подрядчика перехватить контроль над долгостроем в центре Екатеринбурга по адресу Бажова, 166.

Застройщиком объекта числится ООО «Энергоремстройкомплект», которое планировало возвести 17-этажные бизнес-апартаменты «Бажов House» еще в 2017 г., однако из-за финансовых трудностей сдача объекта затянулась. Подрядчиком работ на объекте выступила компания «СК «Инвесттехстрой». Планировалось, что застройщик расплатится с подрядчиком квадратными метрами.

Застройщик своих обязательств не выполнил, об этом изданию рассказал Елена Чупахина, которая, согласно данным системы «Контур.Фокус», числится генеральным директором ООО «СК Инвесттехстрой». При этом, по ее словам, в конфликте около нотариальной конторы не участвовали представители подрядчика:

Я являюсь генеральным подрядчиком ООО «Энергоремстройкомплект» на объекте «Бажов House». Мы выполняли все работы по возведению здания, но застройщик ничего за это не заплатил (по последним подсчетам, сумма долга равна 77 млн руб.). У нас есть все документы закрывающие. Я с ними не ругаюсь, а просто иду в суд. Но есть еще те, кому они тоже должны. И, может, в этой потасовке были ребята, кому они тоже должны деньги. У них много врагов, — рассказала она изданию.

Любопытно, что в начале ноября 2020 г. СКР по Свердловской области объявило в розыск Александра Соломеина 1995 г. р., который является директором ООО «Энергоремстройкомплект». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения предпринимателя, по некоторым данным, он мог быть похищен. Источник издания рассказывает, что Александр Соломеин был номиналом, он занимался тем, что выводил квадратные метры жилого комплекса на юрлица, подконтрольные учредителям ООО «Энергоремстройкомплект».

Как сообщал DK.RU, в феврале 2019 г. департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области провел внеплановую проверку застройщика и нашел нарушения, данные о которых передал в правоохранительные органы:

По итогам проверки установлено, что общая сумма денежных средств, подлежащая расходованию на цели строительства объекта, документально не подтвержденная застройщиком ООО «Энергоремстройкомплект», либо расходование которой осуществлено в нарушение требований, установленных ст. 18 Закона о долевом строительстве, составляет 49 495 533 руб., — говорится на сайте Жилстройнадзора.

Покупатели апартаментов в комплексе «Бажов House» сейчас через суд пытаются получить свои квадратные метры. Дело в том, что в 2020 г. они получили от застройщика уведомление о расторжении договора на приобретение недвижимости в одностороннем порядке в связи с тем, что люди не оплатили апартаменты, а якобы отдали их в офисе застройщика «неустановленным лицам». В региональном минстрое DK.RU рассказывал, что министерство в курсе этой ситуации, однако помочь дольщикам не может:

На сегодняшний день этот объект не может быть включен в дорожную карту помощи дольщикам, поскольку речь идет о коммерческой нежилой недвижимости, а участники долевого строительства являются соинвесторами.

DK.RU писал, что на ул. Бажова компания «Энергоремстройкомплект» планирует возвести апартаменты бизнес-класса на 17 этажей. Официально в строительной документации указывалось, что строится гостиничный комплекс на земельном участке площадью 1 тыс. 608 кв. м. Этот участок смежный с тем, который принадлежит «Уралбиофарму». И предприятие, которым руководит предприниматель и один из богатейших людей уральского региона Малик Гайсин, требовало прекратить стройку и снести комплекс апартаментов «Бажов House»: комплекс находится слишком близко от фармпредприятия и попадает в его санитарную зону.

Однако апартаменты по действующим санитарным нормам и правилам, в отличие от жилых домов, разрешено размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленных объектов, так как предполагается, что люди будут жить там временно, а не постоянно. Поэтому суд тогда встал на сторону застройщика.