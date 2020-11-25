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Предприниматели могут покупать валюту по выгодному курсу в приложении Делобанка

Предприниматели могут покупать валюту по выгодному курсу в приложении Делобанка
Иллюстрация: Делобанк

Делобанк, входящий в Банковскую группу СКБ-банка, реализовал возможность обмена валюты в мобильном банке не только в режиме онлайн, но и в формате отложенной покупки-продажи — по выгодному курсу.

Теперь можно обозначить границы для курса, не выше которого клиент хочет произвести покупку и не ниже которого продать. Если в заданном до месяца периоде, курс совпадет с желаемым, то происходит обмен.

Отложенная покупка-продажа валюты будет полезна в первую очередь тем клиентам, которые планируют все заранее, или будут заняты в сроки предполагаемой сделки. Удобство в том, что нет необходимости регулярно мониторить курс валюты: все происходит автоматически, когда курс достигает заданной планки, — отмечает Ирина Кузьмина, директор Делобанка.

Сервис поможет сэкономить время и произвести выгодную сделку. После осуществления операции обмена, клиенту приходит уведомление об успешном выполнении.

Узнать подробности об услугах ВЭД можно на сайте Делобанка либо по телефону службы заботы о клиентах 8 800 5000 700.

Справка

 
Делобанк — это инновационный федеральный онлайн-банк для предпринимателей, созданный на современной IT-платформе и обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами предприятия. Делобанк обслуживает более 80 000 клиентов. Входит в банковскую группу СКБ-банка и Газэнергобанка, финансово-промышленную Группу Синара. По итогам третьего квартала 2019 года Делобанк признан самым выгодным банком для ИП-фрилансеров и торговых точек в исследовании Business Banking Fees Monitoring агентства Markswebb. В рейтинге Международной ассоциации бизнес-банкиров SME Banking Club Делобанк занял первое место в России по итогам 2019 года. В рейтинге Business Mobile Banking Rank мобильное приложение Делобанка на Android и iOS дважды заняло первое место во всех номинациях в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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