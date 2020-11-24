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От мини-Крыма до экопластика. Активисты зовут бизнес вписаться в историю Екатеринбурга

От мини-Крыма до экопластика. Активисты зовут бизнес вписаться в историю Екатеринбурга
Иллюстрация: m-i-e.ru

Предприниматели могут предложить свой проект или помочь с реализацией любого другого в рамках акции «Екатеринбург—300», запущенной Музеем истории Екатеринбурга (МИЕ) совместно с мининвестом области.

#НОВОСТИ

18 ноября МИЕ запустил сайт, где каждый желающий может оставить заявку с описанием культурного, образовательного, градостроительного, исторического, развлекательного проекта, который хотелось бы реализовать к 300-летию Екатеринбурга. Как уже писал DK.RU, «Екатеринбург 300» существует как краудсорсинговая и краудфандинговая онлайн-платформа. На площадке жители города или организации могут предложить идеи, как улучшить столицу Урала, или рассказать о важном для города проекте, который уже начали реализовывать. 

Уже сейчас на сайте размещено более 30 проектов, среди которых — исторический сериал о Екатеринбурге, фестиваль Исети и благоустройство ее берега, проект по переработке пластика и т.д. В городских соцсетях появились описания и других проектов: например, паблик «Типичный Екатеринбург» рассказал о предложении создать мини-Крым из полуострова на Исети напротив дендрария.

Нам поступают проекты с разной степенью жизнеспособности. Например, есть предложение поставить огромную статую Иисуса Христа на границе Европы и Азии. Всего к настоящему моменту пришло около 80 заявок. Мы их обрабатываем, связываемся с заявителями, чтобы понять серьезность их намерений, убедиться, что они действительно готовы работать над проектом, и затем публикуем. К 27 ноября будет готов полный список, — рассказала пресс-секретать МИЕ Ольга Татарникова.

27-28 ноября пройдет предварительная презентация проектов, во время которой выберут наиболее интересные для реализации варианты. 1 декабря в Театре Юного Зрителя (ТЮЗ) эти проекты представят экспертам и бизнес-сообществу.

От бизнеса ждут как помощи в реализации, так и собственных идей.

Наша главная задача — соединить бизнес и идеи, чтобы бизнес помогал их воплощению, делился полезными контактами, консультациями, информационной или финансовой поддержкой. Проект может также быть интегрирован в бизнес. Мы хотим сделать Екатеринбург лучше и объединить в этом проекте всех неравнодушных, — прокомментировали организаторы.

Чтобы присоединиться, необходимо:

  1. заполнить анкету на сайте ekaterinburg300.ru до 25 ноября;

  2. познакомиться с другими проектами на сайте, предложить участие коллегам, сделать репосты наиболее интересных проектов;

  3. презентовать проект или выступить в роли эксперта на обсуждениях 27-28 ноября;

  4. 1 декабря принять участие в презентации проектов в рамках международной благотворительной акции #ЩедрыйВторник.

  5. Приступить к реализации проекта.

Отметим, что в перспективе сайт продолжит работать как площадка по сбору идей для решения городских проблем.

Автор: Инна Вейн
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