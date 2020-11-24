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HeadHunter купил конкурента, сколько заработали на страховке от ковида. Главное 24 ноября

HeadHunter купил конкурента, сколько заработали на страховке от ковида. Главное 24 ноября
Автор фото: Gerd Altmann. Иллюстрация: Pixabay.com

Разработчики вакцин от коронавируса заявляют о повышении их эффективности. Страховщики собрали в 15 раз больше премий по страхованию от Covid-19, чем выплатили пострадавшим. Что произошло за день.

#НОВОСТИ

Компания HeadHunter, которой принадлежит платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, договорилась о приобретении платформы по поиску работы и сотрудников Zarplata.ru с Hearst Shkulev Digital Regional Network. Сумма сделки — 3,5 млрд руб., ее уже одобрила Федеральная антимонопольная служба, стороны планируют закрыть сделку до января 2021 г.  

Zarplata.ru продолжит работать как независимая «дочка» HeadHunter и развивать свой сервис: у компании сильные позиции на Урале и в Сибири. Сделка должна ускорить проникновение hh.ru в российские регионы, расширить охвата аудитории синих воротничков и базу клиентов малого и среднего бизнеса, ожидает HeadHunter.

Российские страховщики собрали 1,6 млрд руб. премий на страховках от Covid-19

При таком сборе премии выплаты составили всего 109 млн руб., об этом на конференции «Эксперт РА» замруководителя службы по защите прав потребителей ЦБ Иван Козлов, пишет VTimes. Сейчас в России такие страховки предлагают 17 страховщиков, суммарно они продали 300 тыс. полисов от коронавируса, застраховав 496 тыс. граждан. 

Всего россияне подали 2690 заявлений о страховом случае, страховщики отказали в 13% случаев по разным причинам, например, не подтвердился коронавирус или не хватило документов. 

Создатели российской вакцины от коронавируса «Sputnik V» заявили о росте ее эффективности

Эффективность вакцины, разработанной в центре им. Гамалеи, на 42-й день после принятия первой дозы превысила 95%, на 28-й день она составляет 91,8%. Такие результаты показал второй промежуточный анализ данных 18 794 добровольцев, получивших первую и вторую дозу вакцины или плацебо во второй контрольной точке. 

По состоянию на 24 ноября в ходе исследования не было зафиксировано неожиданных побочных явлений. При этом у некоторых вакцинированных обнаружили боль в месте укола, лихорадку, слабость, усталость и головную боль.

Любопытно, что сообщение о росте эффективности «Sputnik V» появилось после того как разработчики вакцины Pfizer и BioNTech также заявили о росте ее эффективности с 92% до 95%.

 

Автор: Андрей Пермяков
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