HeadHunter купил конкурента, сколько заработали на страховке от ковида. Главное 24 ноября

Разработчики вакцин от коронавируса заявляют о повышении их эффективности. Страховщики собрали в 15 раз больше премий по страхованию от Covid-19, чем выплатили пострадавшим. Что произошло за день.

Компания HeadHunter, которой принадлежит платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, договорилась о приобретении платформы по поиску работы и сотрудников Zarplata.ru с Hearst Shkulev Digital Regional Network. Сумма сделки — 3,5 млрд руб., ее уже одобрила Федеральная антимонопольная служба, стороны планируют закрыть сделку до января 2021 г.

Zarplata.ru продолжит работать как независимая «дочка» HeadHunter и развивать свой сервис: у компании сильные позиции на Урале и в Сибири. Сделка должна ускорить проникновение hh.ru в российские регионы, расширить охвата аудитории синих воротничков и базу клиентов малого и среднего бизнеса, ожидает HeadHunter.

Российские страховщики собрали 1,6 млрд руб. премий на страховках от Covid-19

При таком сборе премии выплаты составили всего 109 млн руб., об этом на конференции «Эксперт РА» замруководителя службы по защите прав потребителей ЦБ Иван Козлов, пишет VTimes. Сейчас в России такие страховки предлагают 17 страховщиков, суммарно они продали 300 тыс. полисов от коронавируса, застраховав 496 тыс. граждан.

Всего россияне подали 2690 заявлений о страховом случае, страховщики отказали в 13% случаев по разным причинам, например, не подтвердился коронавирус или не хватило документов.