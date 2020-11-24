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В Екатеринбурге снизят налог на коммерческую недвижимость для частных лиц

В Екатеринбурге снизят налог на коммерческую недвижимость для частных лиц
Автор фото: Алексей Булатов. Иллюстрация: ural.kp.ru

Физическим лицам, имеющим в собственности торговую или офисную недвижимость, начислят налог на имущество за 2020 г. по ставке 1% от кадастровой стоимости объекта вместо 2%.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Предложением снизить ставку налога с 2% до 1% в гордуму внесла администрация Екатеринбурга в качестве антикризисной меры. Мэрия пошла на это, несмотря на потери в бюджете. Как сообщила замглавы города Марина Андрусь, новая ставка уменьшит доходную часть бюджета на 218,7 млн руб.

Она также отметила, что налог за 2019 г. эта категория лиц также будет платить по сниженной ставке — 1,1% кадастровой стоимости вместо предусмотренных Налоговым кодексом 2%. Первое снижение ставки депутаты одобрили еще в апреле текущего года, когда связанные с пандемией меры были наиболее жесткими, а бизнес еще не успел перестроить свою работу в соответствии с новыми условиями.

Отметим, что ряд депутатов при обсуждении вопроса был недоволен тем, что льготы вводятся только для частных лиц, тогда как торговой и офисной недвижимостью зачастую владеют компании. Кроме того, депутатам не понравилось, что вопрос о снижении ставки не рассматривался на заседании профильной комиссии гордумы, пишет Znak.com. Представители администрации города объяснили это сжатыми сроками.

Законодательство, в которое вносятся данные поправки, придется признать утратившим силу до 1 декабря, — заявила г-жа Андрусь.

Отметим, по прогнозу Минэкономики и территориального развития Свердловской области, в результате пандемии до конца года закроется 12% компаний МСБ. А областной бюджет, соответственно, недосчитается 65-70 млрд руб., сообщал DK.RU.

Автор: Инна Вейн
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