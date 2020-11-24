Область получит еще 2 млрд руб. от федерации на борьбу с COVID

Это уже не первый транш федерального бюджета. Всего с начала пандемии Свердловская область получила 11,9 млрд руб. для выполнения социальных обязательств перед гражданами и антиковидные меры.

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому регионы получат 80 млрд руб. на поддержку стабильности бюджетных систем. Об этом сообщается на сайте правительства.

Средства получат 39 регионов, в которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета, говорится в документе. Среди таких регионов и Свердловская область: как писал DK.RU, в 2020 г. доходы региональной казны уменьшатся на 20 млрд руб. по сравнению с плановыми показателями и составят 259,1 млрд руб. Расходы вырастут до 299,7 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета составит 40,6 млрд руб.

Согласно распоряжению, Свердловская область получит 2,12 млрд руб.

Средства выделены из резервного фонда правительства по поручению президента. Они помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19, — уточнил премьер-министр.

Отметим, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остается напряженной. За последние сутки в Свердловской области подтвердилось 384 случаев инфицирования.

Состояние 554 госпитализированных оценивается как тяжелое, 320 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 213 — на аппаратах ИВЛ, — сообщают в оперштабе.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции за время пандемии составляет 43 996, напоминает JustMedia.ru. За сутки из больниц выписано 387 человек. Общее число выписанных достигло 36 179, скончались от болезни 970 свердловчан.