Бизнес-клуб «Магнат» внедряет инструмент поддержки бизнеса. Можно получить 500 000 руб.

Бизнес-клуб «Магнат» поможет бесплатно упаковать бизнес и в том числе личный бренд предпринимателя. Это уникальный инструмент в рамках поддержки предпринимательства.

Два года назад в Екатеринбурге был основан бизнес-клуб «МАГНАТ», президентом которого является Никита Меньщиков. Организация поставила себе цель: стать верным помощником местному бизнес-сообществу, помогать ему в достижении своих ценелей и уберегать от неверных действий.

Все идеи «МАГНАТА» направлены на развитие участников, их объединение и взаимовыгодное сотрудничество.

Одна из наших последних лучших идей — это сертификат на 500 000 рублей для каждого участника клуба на упаковку бизнеса с помощью наставника. Формируются группы по 5 человек, к каждой прикрепляется наставник с большим опытом в бизнесе. Наставник помогает понять конкретные сферы упаковки и совместно с участником их реализует. Задача наставника не просто помочь советом, а сделать бизнес участника более результативным и прибыльным (благодаря новым инструментам), — рассказывает Никита Меньщиков.

Упаковка бизнеса предполагает следующий пул услуг: выбор ниши бизнеса и конкурентный анализ ниш, it инструменты для бизнеса, интернет-маркетинг (создание сайта, SEO, SMM, WEB, YoyTube и т.п.), анализ фирменного стиля и разработка недостающих элементов, офлайн и онлайн реклама в том числе рассылки на большую ЦА, увеличение продаж, тендерное сопровождение, бухгалтерские, юридические и финансовые услуги, помощь в подборе персонала, инструменты масштабирования и многое другое.

Также в бизнес-клубе «Магнат»:

— более 350 участников-предпринимателей;

— бизнес-советы от экспертов, наставничество, обучение;

— нетворкинг, бизнес-экскурсии, активный отдых;

— реклама внутри клуба, помощь в поиске проверенных специалистов;

— дополнительно: женский и подростковый бизнес-клуб.

Счастливым обладателем ценных инструментов развития, надежных компаньонов и сильного окружения, может стать каждый. Чтобы получить первый месяц участия бесплатно, необходимо оставить заявку на сайте клуба БК-МАГНАТ.РФ