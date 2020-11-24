Ресторатор Евгений Урюпин запускает новый проект

Создатель азиатских заведений Jung Su, Dong Po открывает японское бистро FUGU. На открытие, которое пройдет 28 ноября, приедет шеф Кацухико Кобаяши, работавший в мишленовских ресторанах.

Новое заведение расположится на ул. Ленина, 41, по соседству с кафе вьетнамской и китайской кухни.

В городе нет подобного рода заведений, где бы выдерживался стиль японской кухни и подавали аутентичные блюда. Я подумал, почему бы не открыть такое, — рассказывает об идее FUGU Евгений Урюпин.

По его словам, в меню заведения будут представлены все классические блюда любого японского кафе в Осаке, Токио или Наре.

В FUGU будут подавать японский рамен, гедзе, домбури, роллы, дунканы, шашлыки якитори, поджаренные на бамбуковых ветках на гриле, мисо-суп. Даже знаменитые шарики из теста с вкусной начинкой из осьминога и других морепродуктов — такояки — можно будет попробовать в FUGU, — рассказывает ресторатор.

Он отмечает, что в новом заведении можно будет попробовать даже известный японский деликатес, который и дал название ресторану — рыбу фугу. Блюда из нее популярны в Японии, несмотря на то, что рыба очень ядовита. Как рассказывает Евгений Урюпин, уральский вариант будет абсолютно безопасен для гостей.

В разработке меню принимал участие Кацухико Кобаяши, работавший в ресторанах Франции. В его послужном списке есть заведения, имеющие звезды Мишлен.

Все продукты для нового японского бистро будут доставляться самолетами из Японии, кроме лапши для рамена — ее шеф готовит сам по рецептам японских поваров. Несмотря на авиадоставку продуктов, бистро позиционируется себя, как демократичное место со средним чеком 600 руб., включая напиток — в заведении будет широкий ассортимент азиатского пива.

Отметим, ресторанный рынок эксперты называют одним из наиболее пострадавших от пандемии. Долгое время заведения общественного питания были закрыты для посетителей, и сейчас действует ряд ограничений. В частности, глава региона Евгений Куйвашев своим распоряжением обязал рестораторов установить защитные экраны между столиками. Кроме того, губернатор запретил барам, ресторанам и ночным клубам работать после 23:00. Владельцы заведений отправили властям письмо с просьбой все-таки разрешить работу в ночное время, но организовать обязательную регистрацию для гостей, которые хотят посетить заведение с 23 до 6 часов. Подобная система уже действует в Москве.

Несмотря на жесткие ограничения, в Екатеринбурге открываются новые заведения общепита. Недавно DK.RU писал о том, что Руслан Мухаметшин запустил свой второй проект в Башне Исеть — ресторан the BARBARA. Ему же принадлежит BREADWAY-cafe, которое работает в том же здании.