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Как выгодно освободить склады и офисы от вторсырья и отходов

Как выгодно освободить склады и офисы от вторсырья и отходов
Иллюстрация: «СБВ утилизация»

Предновогодние недели — это не только подготовка к празднику, но и время генуборки. За год у предприятий накопилось немало неработающей техники, бумаги и металлоизделий, которые нужно утилизировать.

Компания «СБВ утилизация» входит в Союз отходоперерабатывающих предприятий УрФО, который объединяет серьезных игроков из разных направлений — таких как «Этиламин Ек» и «СП-экология» и другие компании, специализирующиеся на утилизации электроники и бытовой техники, транспортных средств и резино-технических изделий, пластика и нефтепродуктов, кабеля и других отходов.

Компания имеет соответствующие лицензии и на собственных площадках занимается переработкой поступающего оборудования. 

Мы готовы предоставить отличные условия как государственным, так и частным компаниям на выкуп вторсырья и утилизацию отходов. Вы можете передать нам широкий ассортимент – от системного блока до автотранспорта. Это отличная возможность не только получить дополнительную прибыль перед новым годом, но и освободить свои офисные и складские помещения, — говорит директор «СБВ утилизация» Александр Борисихин.

Правильная утилизация вторсырья — это очень ответственное мероприятие. Дело в том, то любая техника и электроника содержит множество компонентов, которые необходимо утилизировать по-отдельности. Пластик измельчается и идет для изготовления товаров, технические жидкости также подлежат переработке специальным способом, электронный лом направляется на аффинажные предприятия. Для профессионального разбора техники нужны опытные специалисты, оборудование и площади. Профессиональная утилизация вторсырья помогает поддерживать чистоту окружающей среды. Всего 10% мы отправляем на полигон для захоронения, а остальное вовлекаем во вторичный оборот.

Говорят, у итальянцев есть традиция — под новый год избавляться от старых вещей, выбрасывая их из окон. Мы предлагаем вам более экологически-ответсвенный подход — передать отслужившие свою службу изделия в лицензированную утилизирующую компанию. Получить прибыль и позаботиться об экологии нашего региона, — резюмирует Александр Борисихин.

Автор: Андрей Каяк
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