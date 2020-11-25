Как выгодно освободить склады и офисы от вторсырья и отходов

Предновогодние недели — это не только подготовка к празднику, но и время генуборки. За год у предприятий накопилось немало неработающей техники, бумаги и металлоизделий, которые нужно утилизировать.

Компания «СБВ утилизация» входит в Союз отходоперерабатывающих предприятий УрФО, который объединяет серьезных игроков из разных направлений — таких как «Этиламин Ек» и «СП-экология» и другие компании, специализирующиеся на утилизации электроники и бытовой техники, транспортных средств и резино-технических изделий, пластика и нефтепродуктов, кабеля и других отходов.

Компания имеет соответствующие лицензии и на собственных площадках занимается переработкой поступающего оборудования.

Мы готовы предоставить отличные условия как государственным, так и частным компаниям на выкуп вторсырья и утилизацию отходов. Вы можете передать нам широкий ассортимент – от системного блока до автотранспорта. Это отличная возможность не только получить дополнительную прибыль перед новым годом, но и освободить свои офисные и складские помещения, — говорит директор «СБВ утилизация» Александр Борисихин.

Правильная утилизация вторсырья — это очень ответственное мероприятие. Дело в том, то любая техника и электроника содержит множество компонентов, которые необходимо утилизировать по-отдельности. Пластик измельчается и идет для изготовления товаров, технические жидкости также подлежат переработке специальным способом, электронный лом направляется на аффинажные предприятия. Для профессионального разбора техники нужны опытные специалисты, оборудование и площади. Профессиональная утилизация вторсырья помогает поддерживать чистоту окружающей среды. Всего 10% мы отправляем на полигон для захоронения, а остальное вовлекаем во вторичный оборот.