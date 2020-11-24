Доставка подарков, лотереи и конкурсы онлайн. Чем компании заменят новогодние корпоративы

От традиционных новогодних корпоративов в этом году отказались более 60% компаний. Вечеринки перенесли в Zoom, что, как уже заметили работодатели, намного экономнее.

От праздничных корпоративов в этом году могут отказаться более 60% компаний, пишет «Коммерсантъ».

Сервис по доставке еды Catery провел опрос среди компаний из сферы IT, розничной торговли, сельского хозяйства и промышленности. Оказалось, что около 33% российских компаний совсем откажутся от новогодних корпоративов в этом году, еще 29,5% перенесут мероприятия в онлайн. Около 20% респондентов пока не определились, остальные планируют корпоративы в офисе и заведениях общепита. В некоторых компаниях предполагается гибридный формат, когда только некоторые сотрудники будут праздновать онлайн.

Некоторые компании, имея желание, не имеют средств на новогодние празднования. У 40% опрошенных Catery компаний нет денег на корпоратив, еще 60% сократили объем расходов на мероприятия, у 25% падение было минимум на 50%. По данным Catery:

28% корпоративов в этом году планируется в бюджете до 50 тыс. руб.,

20% — от 51 тыс. до 200 тыс. руб.,

7% — от 201 тыс. до 499 тыс. руб.,

5% — более 500 тыс. руб.

В сети «Магнит» заявили, что корпоратива не будет из-за пандемии. В PepsiCo также говорят, что массовые мероприятия исключаются по этой причине. В группе «Черкизово» отказались от корпоратива из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. В Tutu.ru мероприятия не планируют.

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В «Интуристе» говорят, что праздника в традиционном формате не будет, а планируется скорее «встреча с руководством» онлайн. В One Two Trip также хотят перенести мероприятия в интернет. Дистанционный корпоратив в режиме видеоконференций планируют и в Joom. В X5 Retail Group разработали «комплекс онлайн-активностей», которые будут длиться весь декабрь. Руководители при этом признают, что такой формат намного экономичнее.

Очередной удар по бизнесу

Отказ компаний от корпоративов нанесет очередной удар по бизнесу, специализирующемуся на развлечениях и общепите. Бренд-директор сети кафе «Андерсон» Екатерина Гамова говорит, что в этом году заказы праздников упали на 60%, остальное обеспечивают небольшие мероприятия. По ее словам, сейчас компания предлагает формат мини-кейтеринга, который рассчитан на группу до 16 человек, стоимость набора блюд — от 4,8 тыс. до 12,6 тыс. руб.

Продаем через собственные сайт и приложение, что позволяет экономить на комиссии агрегаторам, которая делает экономику проекта совсем неинтересной, — говорит Гамова.

В сети Prime (входит в Novikov Group) наблюдают запрос на проведение новогодних праздников на территории офисов, но без обслуживания, средний чек — до 25 тыс. руб.

Как отмечает гендиректор MICE-агентства «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий, бюджеты на новогодние корпоративы в этом сезоне сократились, но неожиданно выросли количество мероприятий и их длительность.

Если раньше новогодние корпоративы, как правило, проходили один день, то сейчас это проект, который рассчитывается на две-три недели, включает конкурсы, лотереи и прочие онлайн и офлайн-элементы, например доставку подарков, рассказывает он. По словам топ-менеджера, тренд во многом обусловлен «безвыходностью ситуации и нежеланием в условиях кризиса полностью отказываться от мероприятий для сотрудников».

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