Новый рекорд смертности, регионы с критической ситуацией. Главное о пандемии коронавируса

«Он будет приходить, скорее всего, каждый год». Глава Роспотребнадзора заявила о повторяемости коронавируса каждую зиму. Между тем в шести регионах России занято более 90% мест в больницах.

За последние сутки в России было обнаружено 24 326 новых случаев коронавируса, умер 491 человек, полностью выздоровело 23 226 человек, сообщил оперативный штаб. Больше всего случаев было обнаружено в Москве — 5838. Всего в стране зафиксировано 2,138 млн заболевших, 37 031 умерших, 1,634 млн выздоровевших.

В шести российских регионах свободно менее 10% коечного фонда в больницах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, «наиболее критичная ситуация» с коронавирусом сложилась в следующих регионах: Крым — в республике занято 93,6% мест в больницах, Орловская область (92,7%), Мордовия (92,1%), Ивановская (92%) область, республика Коми (90,6%) и Санкт-Петербург (90,3%).

При этом перечисленные регионы в основном не являются лидерами по суточной заболеваемости. Так, по состоянию на 24 ноября в Крыму было зафиксировано 184 новых случая, Орловской области — 142, Мордовии — 88, Ивановской области — 155, Коми — 282, Санкт-Петербурге — 3179.

Covid-19 будет сохранять активность до середины зимы и прихода гриппа, а возвращаться болезнь будет ежегодно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Он будет приходить, скорее всего, каждый год, будет «активничать» в зимний период года, надеемся, до середины зимы, потом уступит место гриппу. ОРВИ хозяйничают весь холодный период года, поэтому до весны говорить, что он совсем куда-то уйдет, нельзя, — сказала Попова на совете омбудсменов.

коронавирус «будет ослабевать, надеемся, но только когда мы будем ему жестко и четко противодействовать — мы это умеем», добавила Попова.

При официальной смертности в 37 тыс. человек (данные оперштаба на 24 ноября), неофициальная может быть выше в несколько раз. Так, с апреля по октябрь 2020 г. в России умерло на 120 тыс. человек больше, чем в среднем за этот период за последние пять лет, пишет «Медиазона» на основе данных Росстата.