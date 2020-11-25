«Что вы несете? Люди бизнесы закрывают, а вы прибедняетесь!»

«Очень ищем отечественных производителей, но реальность такова, что большинство из них выпускает только шильдики к китайскому оборудованию, а не само оборудование». Опыт компании «АудиоВидеоСистемы».

DK.RU совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства продолжает цикл публикаций об уральском бизнесе и его создателях. Новые герои — основатели компании «АудиоВидеоСистемы» Антон Алимпиев и Александр Останин. Их история началась в 2006 г., когда друзья-студенты решили запустить свой первый бизнес. Сначала это была установка бытовой техники (сейчас это отдельное направление), а потом концентрация на комплексных звуковых и видеосистемах для бизнеса, учреждений культуры, органов власти. Это они оборудовали новый зал заседаний гордумы Екатеринбурга, настроили музыкальное сопровождение в магазинах «Золотого яблока» по всей стране, запустили систему синхронного перевода в «Екатеринбург-Экспо», сделали звук в новом скейтпарке «Мега-Екатеринбург» и реализовали другие проекты.

О том, какие секретные возможности есть у депутатов Екатеринбурга, кто проявлял активность в пандемию и какую мечту они исполнили в новом офисе, Антон Алимпиев и Александр Останин рассказали DK.RU.

Телевизор для бабушки

В 2006 г. Александр Останин в Екатеринбурге учился на техника-электроника в Политехническом колледже и подрабатывал в магазине бытовой техники. После работы ехал по клиентам, купившим телевизор, стиральную машину или холодильник, и занимался установкой техники. На помощь звал своего друга Антона Алимпиева, который хотел стать тележурналистом и учился в Гуманитарном университете.

Плазменные панели и домашние кинотеатры тогда стоили безумных денег, а настраивать их было некому. Многие продавцы после работы ездили с перфораторами и устанавливали такую технику. Заказчиков было много, и я решил сделать это бизнесом. Позвал Антона, и он недолго думая согласился. Мы назвались «АудиоВидеоСистемы», — вспоминает Александр.

На первом этапе начинающим предпринимателям помог Рафаэль Шихов (основатель сети магазинов бытовой техники «Кардинал», которая в настоящее время прекратила свою работу — прим. ред.).

Он первый в нас поверил, — говорит Антон Алимпиев. — Тогда всю технику устанавливал либо сосед, у которого есть перфоратор, либо нетрезвый сантехник, который обслуживает ваш подъезд. Мы внесли в этот процесс международные стандарты качества, взяли их от торговой сети Walmart. Работали в чистых перчатках, после делали уборку, настраивали бабушкам НТВ и Рен ТВ, оставляли после себя инструкцию. Такого сервиса покупатель магазина бытовой техники раньше получить не мог. Сеть «Кардинал» стала первой, с кем мы запустили такую программу. Потом в Екатеринбург пришел MediaMarkt, и подрядчиком выбрали нас, затем мы стали работать с федеральными сетями «М.Видео», «Ситилинк», Е96. Сначала делали все своими руками, потом начали нанимать монтажников.

В то же время не забывали про собственную специализацию. Антон к тому времени окончил факультет телерадиожурналистики. Так или иначе, говорит он, я всегда был связан с радио и телевидением, только больше пошел не в журналистику, а в технологию телевизионного вещания. С этим направлением было связано образование и второго основателя компании — Александра.

— Однажды мой преподаватель, который параллельно занимался организацией трансляции рекламы в торговой сети «Купец», позвонил и спросил: «Вы же техникой занимаетесь? Мы хотим развесить колонки и крутить в «Купце» музыку». Мы сделали им систему трансляции музыки и объявлений. Потом к нам обратился «Норд», мы установили им колонки почти в сотню магазинов, — рассказывает Антон.

Он вспоминает, что рынка таких услуг в городе тогда не было:

Все делалось по остаточному принципу. Открывались люксовые бутики, и люди врезали в потолок автомобильные колонки и крутили через них музыку. Когда мы приходили и рассказывали, что есть профессиональные системы, все думали, что на них заоблачный ценник. А потом случился ШОС (саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Екатеринбурге в 2009 г. — прим. ред.), и произошел бум строительства отелей, бизнес-центров. Мы оборудовали сначала первый конференц-зал в деловом центре, потом к нам пришли их конкуренты и сказали: «Нам надо еще круче!». И понеслось: к нам приходили и приходили, потому что мы привезли на Урал новые технологии, которых в Екатеринбурге не было.

К концу 2012 г. компания вышла на поток — рассказывают, что оборудование устанавливали в каждый второй строящийся отель или бизнес-центр. Сейчас конкуренция растет, но «АудиоВидеоСистемы» уже вышли за пределы Екатеринбурга — офисы компании есть в Тюмени и Москве. В планах на ближайшие два года горизонтальный рост: открытие десятка офисов с шоу-румами по франшизе по всей стране. С их упаковкой компании помогает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства:

В текущем году компания участвует в фонде в программе масштабирования бизнеса по франшизе. Фонд помогает упаковать их бизнес во франшизу. Затем мы включим их в реестр франшиз Свердловской области, который насчитывает более 100 успешных брендов. В 2018 г. «АудиоВидеоСистемы» получили в фонде заем на 5 млн руб. на приобретение помещения под офис. Предприятие получало у нас и другие услуги, в том числе помощь по линии Центра поддержки экспорта.

Офис для художника

Штаб-квартира компании находится в Екатеринбурге, и именно здесь происходит разработка проектов для заказчиков по всей стране. Штат составляет порядка 50 человек, среди них инженерно-технические специалисты, дизайнеры, проектировщики.

Два года назад «АудиоВидеоСистемы» переехали в новый офис. Он обошелся в 35 млн руб. С финансированием помог СОФПП.

— Когда нам нужно было покупать офис, нам не хватало 5 млн руб. Мы обратились во все банки России, и никто не смог дать нам денег, и только Фонд согласился помочь. Мы с ним быстро рассчитались, но до сих пор очень благодарны за помощь, — говорит Александр.

В новом офисе предприниматели исполнили давнюю мечту — пригласили для его оформления художника-каллиграфиста Василия Матафонова. Он расписал стену площадью 75 кв. м цитатами Николы Теслы.

Здесь есть портрет и самого изобретателя, также написанный цитатами. После завершения работы художник рассказывал, что его вдохновили исследования физиков: основой графики стала форма частицы света и ее вибраций.

На этой картине написана заповедь инженеров из циркуляра Морского технического комитета №15 от 29 ноября 1910 г.:

«Никакая инструкция не может перечислить всех обязанностей должностного лица, предусмотреть все отдельные случаи и дать вперед соответствующие указания, а поэтому господа инженеры должны проявить инициативу и, руководствуясь знаниями своей специальности и пользой дела, принять все усилия для оправдания своего назначения».

Все цитаты написаны зеркально, и во время заката отражаются в панорамных окнах офиса. Когда работа уже была готова, в офис заходили музыканты из екатеринбургской группы Ek-Playaz и, вдохновившись портретом Теслы, решили дополнить ее и написали в зрачках физика слова из своей песни — правда, их можно увидеть только при ультрафиолетовом свете.

Караоке для депутата

Порядка 50% проектов компании приходится на госзаказы, системы для конференц-залов в деловых центрах и отелях, учебные аудитории. Еще одна большая категория — развлекательный сегмент, куда входят ритейл, общепит, караоке (25-30% заказов). Оборудование в основном используют зарубежное.

— Мы занимаемся архитектурным решением: соединяем все оборудование в единую систему, которая будет легко управляема, и к конкретному производителю не привязаны. Но в последнее время у нас идет тренд на импортозамещение: очень ищем отечественных производителей. Но реальность такова, что большинство из них выпускает только шильдики к китайскому оборудованию, а не само оборудование, — говорят в компании.

Четкой географии заказов не выделяют, отмечают, что чаще всего центр принятия решений по проектам находится в Москве. Среди сложных работ называют новый зал заседаний гордумы Екатеринбурга.

— В этом проекте мы были порядка пяти лет — много времени заняло проектирование и согласование, а затем депутаты получили новое помещение, и проект начали сначала. Непосредственная реализация заняла полгода. Мы проводили много аналитики, и это получилось одно из самых дешевых рабочих мест на депутата в стране. Общая стоимость проекта составила порядка 40 млн руб., если мы посмотрим аналогичные закупки по России, стоимость будет далеко за 100 млн руб., — рассказывает Антон.

Фото: АудиоВидеоСистемы

По его словам, снизить стоимость удалось за счет долгой оптимизации. На этом проекте применяли оборудование отечественных производителей — профессиональные телевизионные панели. Вспоминают, что долго подбирали иностранные аналоги, но отечественные со сходными характеристиками вышли дешевле.

— Мы делали конгресс-систему с рабочим местом для каждого депутата: с возможностью участия в обсуждении, голосовании, электронным документооборотом. Там есть даже такая функция, как телесуфлер, чтобы депутаты, как в караоке, могли читать текст. Сейчас все заседания должны транслироваться в эфир. В зале расставлена система камер, каждая из которых автоматически наводится на депутата, который выступает. Если человек захочет пить, у него есть возможность нажать кнопку, и ассистент поймет, что ему нужна вода или ручка, и это не попадет в эфир и не будет выглядеть, как призыв секретаря через весь зал, — рассказывают в «АудиоВидеоСистемах».

Фото: сайт гордумы Екатеринбурга

В период пандемии в компании почувствовали большой спрос именно со стороны органов власти, у которых был запрос отправить депутатов на самоизоляцию, но сохранить возможность участия в обсуждении повестки и голосовании.

— Сейчас мы пытаемся внедрить такое решение с электронной цифровой подписью, чтобы депутат мог проголосовать. В России аналогов оборудования мы не нашли, это зарубежные производители с переведенным на русский язык интерфейсом, которые придумали такие устройства в период пандемии. Раньше их не было.

Спросом также пользовались системы видеоконференций. Вузы столкнулись с проблемой удаленного зачисления студентов и их дальнейшей аттестации. Пока, говорят в компании, учебные заведения обходятся бесплатными решениями, но в перспективе возникнет потребность в более комплексном подходе.

Активность сохраняли учреждения культуры, получившие финансирование в рамках года культуры — в компании рассказывают, что активно участвовали в работе по переоснащению залов театров, дворцов культуры, филармоний.

Развлекательный сегмент, который занимает треть выручки «АудиоВидеоСистем», отпал, а несколько ресторанов, которым установили оборудование до пандемии, не смогли его оплатить. Единственным реализованным проектом компании в развлекательном сегменте по всем городам присутствия во время пандемии стал скейтпарк на парковке торгового центра «Мега» в Екатеринбурге.

Основатели говорят, что из-за пандемии для компании это будет единственный год без кратного роста.

— Недавно у нас был внутренний тренинг, я рассказывал бизнес-тренеру, что это будет для нас плохой год, мы не получим столько прибыли, как в прошлые годы. «Что вы несете? — сказал он. — Вы лучше всех отработали свой год среди моих клиентов. Люди закрывают бизнесы, нанимают одного человека вместо пяти, просят меня обучить его подешевле, а вы прибедняетесь!». Да, — говорит Антон. — Если мы будем сравнивать с внешним рынком, конечно, у нас все нормально. Но мы остались недовольны этим годом и второго такого не хотим. Мы ждем открытия границ и возобновления международных перелетов.

Мы состоим в акселераторе «Фонда развития интернет-инициатив» (в этом наборе стартапы поддержал центр поддержки экспорта при СОФПП), и наша цель на следующий год — открыть представительства в США и ОАЭ и запустить международные продажи.

Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, фотограф Денис Полуэктов, инфографика: Дарья Межецкая, DK.RU.