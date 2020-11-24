Одних денег мало. «Норникель» вылетел из списка лучших работодателей после ЧП в Норильске

Опубликован рейтинг лучших работодателей России. На этот раз составители списка обратили внимание на социальную и экологическую политику компаний, что мгновенно изменило лидеров.

Forbes опубликовал второй рейтинг лучших работодателей России. На этот раз акцент был сделан на социальную и экологическую политику компаний.

— Отчасти проблемы «Норникеля» (утечка 21 000 тонн дизеля в Норильске в мае 2020 года — DK.RU) побудили нас скорректировать методику второго рейтинга лучших работодателей России, который компания годом ранее возглавила, — пояснили авторы списка. — Кроме того, в 2019 году, начиная работу над рейтингом, мы попросили портал Superjob опросить россиян и выяснить, что они вкладывают в понятие «лучший работодатель». Результаты оказались предсказуемыми. Итоговый балл на 25% зависел от величины зарплаты, а преимущество получили компании с обширным социальным пакетом, комфортными условиями труда и развитой системой обучения. В этом году мы решили отдать преимущество другим характеристикам — заботе компаний об обществе и стране, в которой она зарабатывает прибыль, и экологическому следу, который она после себя оставляет. В итоге общий вес параметров, связанных с щедростью участников рейтинга к работникам, составил 20%.

В итоге пересмотра методики «Норильский никель» из первой десятки вылетел, зато там появилась компания Splat.

Топ-10 лучших работодателей России:

10 место. «Полюс»

Крупнейшему российскому золотодобытчику удалось удержаться в топ-10 рейтинга не только благодаря высоким зарплатам и большому социальному пакету, которые компенсируют сотрудникам «Полюса» суровые условия работы на предприятиях Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей и в Республике Саха (Якутия). Среди горнодобывающих и металлургических компаний России «Полюс» на 3-м месте по объемам благотворительности — 4,6 млрд рублей за два года, или 1% выручки этого периода.

9 место. МТС

МТС первым из российских телеком-операторов решил выйти за границы традиционного бизнеса и начать строить экосистему. Сегодня в ее периметр входят сервисы в финтехе, IT и телемедицине, банк, медиа, билетный агрегатор, проекты в сфере интернета вещей. Компания также занимается венчурными инвестициями через акселерационную программу MTS StartUp Hub. В 2019 году МТС потратил на благотворительность и социальные проекты почти 860 млн рублей.

8 место. Сбербанк России

Для крупнейшего банка страны 2020 год стал переломным: в сентябре менеджеры в духе презентаций Apple представили результаты почти трехлетнего ребрендинга. Последние три года Сбербанк построил экосистему из трех десятков компаний, многие из них не имеют отношения к финансам. Например, Сбербанку принадлежит Rambler Group, доли в компании «Центр речевых технологий» и медицинском сервисе DocDoс.ru. С 2019-го банк развивает партнерство в сфере еды и транспорта с Mail.ru Group.

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7 место. ВТБ

Второй по размеру активов банк России оказался в десятке лучших работодателей России не только благодаря высоким зарплатам и головному офису, расположенному в «Москва-Сити». ВТБ — крупнейший благотворитель среди финансовых компаний рейтинга. В 2019 году банк потратил на благотворительность и спонсорство 19,3 млрд рублей. Основное направление расходов (35%) — развитие патриотизма, в частности, банк спонсировал фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

6 место. Splat

Новичок в рейтинге лучших работодателей известен в первую очередь нестандартным способом общения с покупателями — в каждую коробку с продукцией Splat вкладывает письмо своего основателя Евгения Демина с философскими рассуждениями. По данным компании, она занимает 18% российского рынка средств для ухода за полостью рта и экспортирует продукцию в 60 стран. Splat поддерживает так называемую программу CO2-нейтральности, высадив вместе с партнерами 45,2 га деревьев. Splat также поддерживает Окуловский район Нижегородской области, где расположен завод компании, в частности, финансирует ремонт больницы и строительство школы.

5 место. Газпромбанк

В прошлом году третий по размеру активов банк России занял 1-е место в рейтинге по размеру средней зарплаты, с большим отрывом опередив и золотопромышленников, и коллег по финансовому сектору. В этом году Газпромбанк на 3-м месте, его опередили Procter & Gamble и Тинькофф Банк. В то же время у него один из самых высоких баллов по показателю «Общество», например, за год банк создал более 3000 новых рабочих мест, его затраты на благотворительность одни из крупнейших среди финансовых компаний. Газпромбанк — мастер концессионных проектов.

4 место. «Сибур холдинг»

В рейтинге у «Сибура» наивысший балл по показателю «Сотрудники» благодаря высоким зарплатам, оздоровительным программам, поддержке профсоюзов и многоступенчатой системе обучения. В 2019-м «Сибур» запустил под Тобольском «ЗапСибНефтехим» — один из крупнейших нефтехимических комплексов в мире, на который потратил шесть лет и $9 млрд. Под Тобольском расположены и другие комбинаты холдинга, в городе «Сибур» на свои деньги строит аэропорт. Следующий масштабный проект — Амурский газохимический комплекс под Благовещенском. В состав «Сибура» входит инжиниринговый центр НИПИГАЗ, который управляет строительством проектов в нефтегазовой и нефтехимической отраслях.

3 место. Тинькофф Банк

В 2020 году Тинькофф Банк, сделавший ставку на развитие экосистемы, стал третьим по числу активных розничных клиентов после Сбербанка и ВТБ. Это также крупнейший брокер страны по числу клиентов. Тинькофф Банк — одна из самых молодых финансовых компаний: средний возраст сотрудников 28 лет. В банке без отделений работают около 25 000 человек.

2 место. «Алроса»

Основные активы крупнейшего производителя алмазов расположены в Республике Саха (Якутия), местным улусам принадлежит 8% акций. В 2019 году на благотворительность и поддержку местных сообществ компания потратила более 7 млрд рублей, почти 3% своей выручки. Это один из самых высоких показателей для компаний рейтинга. Средняя зарплата в 2019 году составила 124 000 рублей.

1 место. Yandex

IT-корпорация азвивает сервисы доставки еды, такси и каршеринга, разрабатывает беспилотные автомобили и устройства для «умного дома». Сотрудники Yandex могут рассчитывать на высокие зарплаты, в штаб-квартире в деловом квартале «Красная роза» у них есть доступ ко всем необходимым бытовым услугам, от душевых до химчисток. Yandex планирует построить новую штаб-квартиру на юго-западе Москвы — проект консультировала BRE Global, разработчик одного из главных экосертификатов для зданий BREEAM.

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