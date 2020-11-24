Застройщики выиграли. Мэрия не будет согласовывать внешний вид новых зданий

Иск подавали не конкретные компании, а профессиональное объединение — Гильдия строителей Урала. Впервые в России СРО выиграла суд об упрощении регламента выдачи разрешений на строительство.

Свердловский областной суд 23 ноября 2020 г. полностью удовлетворил иск Гильдии строителей Урала об исключении из Административного регламента выдачи разрешений на строительство положений, касающихся согласования архитектурного-градостроительного облика (АГО). В частности, речь идет о необходимости согласовать эскизный проект будущего здания с администрацией Екатеринбурга.

Наш основной аргумент был в том, что исчерпывающий перечень документов для выдачи разрешений на строительство предусмотрен Градостроительным кодексом. Требовать какие-то иные документы по закону запрещено, — рассказал заместитель директора Гильдии строителей Урала Александр Кислых. — После вступления в силу решения суда нельзя будет проверять наличие согласованного архитектурно-градостроительного облика при выдаче разрешений. И невозможно станет отказывать по причине его отсутствия.

Важно отметить, что иск был подан не от имени конкретных застройщиков, чьи права были нарушены, а Гильдией строителей Урала в интересах ее членов. Такая возможность предусмотрена федеральным законом.

Уникальность сегодняшнего события состоит в том, что суд признал не конкретного застройщика, а именно саму Гильдию надлежащим истцом в деле о защите прав всего строительного комплекса. Этот случай можно назвать прецедентом. Мы намерены и далее занимать последовательную позицию в исключении незаконных административных барьеров, — прокомментировал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Решение в силу пока не вступило: суду требуется 10 дней на изготовление полного текста вердикта. Если в течение месяца после этого не будет подана апелляционная жалоба, решение станет окончательным.

Напомним, осенью в Екатеринбурге разгорелся спор по поводу обновленной редакции ПЗЗ. Ее предложили застройщики города, документ выносился на общественное обсуждение. Но затем его отказались утверждать городские депутаты, считая, что если нормы изменить, то это усилит разрыв между строительством новых объектов и необходимой для них инфраструктуры — садиков, школ, дорог. В результате документ все же был принят и вступил в силу.

Вячеслав Трапезников пояснил DK.RU, что в обновленной редакции ПЗЗ прописано, что согласовывать внешний облик зданий не нужно только для двух ключевых категорий застройки. Это Ж-5 (зона развития жилой застройки) и Ц-2 (общественно-деловая зона) — по этим категориям проходили суды застройщиков с мэрией. Для всех остальных видов застройки необходимость утверждения АГО в администрации осталась.

Федеральный закон не признает того искусственного деления, которое есть у нас на местном уровне. Прокурор города рассмотрела эту ситуацию в комплексе и сочла необходимым внести этот протест в отношении всех остальных категорий — речь идет о сотнях объектов, которые проектируются или строятся. Другое дело, что дума не может удовлетворить протест прокуратуры в полном объеме, поэтому это не конец истории, — считает Вячеслав Трапезников. — Внесение изменений в ПЗЗ — это формализованная процедура, и все будет зависеть от того, насколько обоснованным этот протест сочтут не только в думе, но и в первую очередь — коллеги в администрации города.

При этом застройщики предлагали сделать процесс согласования архитектурно-градостроительного облика добровольной процедурой.

В таком случае это станет действительно важным механизмом, который позволит сбалансировать интересы общества и бизнеса, — считают в «Гильдии».

Напомним, история с отменой согласования АГО началась в Екатеринбурге после судебного прецедента компании Prinzip в споре с мэрией. Затем были и другие суды, в которых застройщики выигрывали. Однако, по мнению бывшего главного архитектора Екатеринбурга Тимура Абдуллаева, который весной 2020 г. стал общественным советником мэра по градостроительным вопросам, отказ от существующего сегодня сотношения в застройке и благоустройстве — это откат в 90-е, который будет иметь для города пагубные последствия, говорил он DK.RU.