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Владимир Путин наградил уральцев за борьбу с СOVID. Одного посмертно

Владимир Путин наградил уральцев за борьбу с СOVID. Одного посмертно
Иллюстрация: topwar.ru

Президент РФ подписал указ о вручении госнаград владельцу Русской медной компании Игорю Алтушкину, а также екатеринбургскому хирургу Юрию Мансурову, который скончался, заразившись коронавирусом.

#КОРОНАВИРУС#РМК#ПРИЗНАНИЕ

Председателя совета директоров РМК наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Игорь Алтушкин награждается за большой вклад в борьбу с распространением коронавируса, — говорится в указе Путина.

За время пандемии собственник РМК организовал и оплатил поставку на Урал из Китая медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также участвовал в закупке 30 новых автомобилей скорой помощи через Фонд святой Екатерины, который основан совместными усилиями Игоря Алтушкина, гендиректора УГМК Андрея Козицына и бизнесмена Андрея Симановского. Новые машины получила станция скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса в августе. Покупка обошлась в 134 млн руб., сообщал DK.RU. Также Фонд святой Екатерины приобрел кислородную станцию для медиков, а сейчас организует доставку горячего питания медикам сразу нескольких екатеринбургских больниц, которые работают в «красных зонах».

Еще одним указом президент Владимир Путин наградил екатеринбургского хирурга Юрия Мансурова. Он получил орден Пирогова посмертно.

За достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу, — говорится в опубликованном документе.

Напомним, Юрий Мансуров умер в июне. О том, что медик был заражен коронавирусной инфекцией, рассказала на своей странице в Facebook жена хирурга Юлия Мансурова.

Да, моего мужа вчера убил коронавирус. Нет, я не жалею о том, что он заболел на работе. Помимо того, что он был лучшим мужем и отцом нашей семимесячной дочки, он прежде всего был Хирургом. Хирургом от Бога, [таким], про которого говорили пациенту: «Увы, в вашей ситуации сделать уже ничего нельзя. Сколько проживёте, столько проживете. Ну, или может Мансуров что-то придумает». И Мансуров придумывал. И люди жили в безнадежных ситуациях. Он жил гениальным врачом, он им ушёл. Достойно. Это очень важно для него и для меня, — написала Юлия.

Смерть Юрия Мансурова бурно обсуждалась в социальных сетях. Многие называли хирурга героем и писали благодарности за его работу.

Автор: Инна Вейн
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