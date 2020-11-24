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Как логистика Почты России готовится к сезону распродаж

Как логистика Почты России готовится к сезону распродаж
Иллюстрация: Почта России

Почта России подготовилась к сезону распродаж, который начался с середины ноября. Компания готова к приему увеличенного потока трансграничной почты и к оперативной доставке внутри страны.

По прогнозам, в ноябре-декабре ожидается поступление порядка 6 млн международных почтовых отправлений с интернет-заказами из Китая через Екатеринбургский пункт международного почтового обмена (ММПО Кольцово).

Прием и обработка почты ведется круглосуточно в тесном взаимодействии с таможенными органами. В этом году за счет автоматизации таможенного контроля существенно выросла производительность труда на сортировочных объектах. Для бесперебойной доставки почты в труднодоступные северные районы Урала заключены договоры с авиакомпаниями «Ямал» и ЮТэйр. Это позволяет оперативно вывозить почту чартерными рейсами в ХМАО и ЯНАО, не допуская скоплений почты в период межсезонья пока не встали зимники. Во все регионы поступил новый курьерский автотранспорт, а также крупнотоннажный транспорт. По мере необходимости привлекается наемный транспорт повышенной проходимости для транспортировки почты в отдалённые районы, — отметил Сергей Волегов, заместитель директора МР Урал Почты России по логистике.

Первые чартерные авиарейсы с почтой для жителей Березовского, Белоярского и Октябрьского районов в Югре уже выполнены. Почта в эти районы доставляется на вертолётах Ми-8. За один рейс почтовики перевозят до 2 тонн почтового груза. На Ямале накануне произведен двусторонний обмен на чартерном авиарейсе по маршруту Салехард-Лабытнанги, доставлено более 2 тонн почтового груза в Лабытнанги и более 1,6 тонн в Салехард. Также чартерным авибортом доставлено 2 тонны почты в с. Мужи Шурышкарского района (ЯНАО).

В Месте международного почтового обмена (ММПО) Кольцово вдвое увеличена производительность труда за счет автоматизации таможенного контроля и внедрения технологии электронного обмена информацией по международным отправлениям между участниками рынка трансграничной торговли. В среднем ежесуточно почтовики совместно с таможенными органами обрабатывают около 100 тыс. международных отправлений в Кольцово. Бесперебойную работу ММПО Кольцово обеспечивают 280 почтовых сотрудников.

Для своевременной обработки международных отправлений Почта России будет использовать рекомендации по точкам входа в РФ, выстроенные с помощью модели прогнозирования и технологии работы с Big Data. Это поможет оптимальным образом распределить нагрузку на почтовую логистическую инфраструктуру и сократить сроки доставки. Чтобы покупатели быстро получали свои заказы, сделанные на китайских интернет-площадках, Почта России запустила новые авиационные маршруты из Китая в Россию, количество рейсов увеличено в 2 раза из Чанша и Ханчжоу. При отправке из Китая отправления проходят предварительную подсортировку по регионам: на Северо-Запад, Дальний Восток, Урал и в Центральный регион.

Справка

 
В состав МР Урал Почты России входят 9 филиалов: УФПС Свердловской области, УФПС Челябинской области, УФПС Кировской области, УФПС Тюменской области, УФПС Курганской области, УФПС Пермского края, УФПС ЯНАО , УФПС Удмуртии и УФПС ХМАО. Макрорегион включает 85 почтамтов, 4243 стационарных отделений почтовой связи (в том числе в сельской местности расположено 3271 отделений), 45 передвижных отделений почтовой связи. Численность работников в филиалах МР Урал составляет более 32,2 тыс. работников, из них 15188 — почтальонов и 6387 операторов. Почта России обслуживает в МР Урал население численностью свыше 17, 6 млн человек, проживающих территории площадью 2,1 млн кв. км. Почта в регионе доставляется автомобильным, железнодорожным, а в труднодоступных и отдаленных районах в период распутицы — авиационным и водным транспортом. Для перевозки почты разработано 3063 почтовых маршрутов, общей протяженностью порядка 500 тыс. км.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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