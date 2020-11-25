Борьба кредиторов и должника в процедуре банкротства наблюдение: что делать?

Рекомендации, которые могут помочь выбрать правильное решение, дал руководитель практики «Реструктуризация и банкротство» коллегии адвокатов «Регионсервис» Павел Семенцов.

Рекомендация первая. Приостанавливайте исковые процессы и заявляйте требования в деле о банкротстве

Вы заплатили пошлину, подали иск к ответчику-юридическому лицу. И тут в отношении ответчика вводят процедуру наблюдения.

Что делать с иском?

Одновременно рассматривать требования в отдельном процессе и в деле о банкротстве ответчика нельзя. Но можно подать ходатайство о приостановлении рассмотрения дела. При этом суд не может отказать в таком ходатайстве. Если дело о банкротстве прекратится — можно возобновить рассмотрение иска.

Если в отношении ответчика будет введена следующая процедура банкротства — иск потеряет всякий смысл и будет оставлен без рассмотрения (пошлину вернут). У истца есть возможность настаивать на рассмотрении иска. Однако так поступать не стоит. Очень важно своевременно возражать, голосовать и обжаловать в деле о банкротстве.

Если вы не хотите, чтобы арбитражного управляющего выбирали без вас, чтобы среди кредиторов не было «мошенников» и деньги не «улетучились» — не тратьте усилия на отдельные исковые процессы. По статистике, более чем в 80% случаев после процедуры наблюдения все равно будет процедура банкротства конкурсное производство.

Рекомендация вторая. Знакомьтесь, возражайте, субординируйте, обжалуйте без промедления

Как только заявление кредитора принято судом к рассмотрению — он уже имеет право знакомиться с требованиями других кредиторов, возражать против них, обжаловать судебные акты.

Не медлите.

Кредитор получает право голоса сразу после включения его требования в реестр судом первой инстанции, ждать апелляции не нужно. Судебные ошибки по включению необоснованных требований встречаются, особенно если возражений и доказательств суду не поступает.

Именно поэтому важно своевременно знакомиться с требованиями других кредиторов, заявлять суду возражения. Если требование кредитора подтверждено судебным актом — его можно обжаловать в том же судебном процессе (вне рамок дела о банкротстве).

Особое внимание стоит обратить на лиц, которые контролируют должника и аффилированы с ним. Такие кредиторы могут являться недобросовестными, использовать свои связи с должником для фальсификации документов и искусственного создания задолженности. Но даже если долг аффилированных кредиторов настоящий — есть возможность отнести его к очереди «после всех» (субординировать), в результате чего он утратит реальную возможность влиять на процедуру банкротства.

Рекомендация третья. Добивайтесь истребования документов и информации. Обеспечивайте требование судебной неустойкой

Банкротство дает возможность кредиторам получить информацию обо всех действиях должника в прошлом. Куда делись активы, какие сомнительные сделки совершались, где завысили закупки, где занизили продажи, какие документы «нарисовали» и т.д. Кредиторы получают информацию от арбитражного управляющего, а он — из независимых источников и от должника.

Добивайтесь от арбитражного управляющего оперативных действий по истребованию сведений у должника. Информация должна быть предоставлена не позднее 15 дней.

Если должник не передает копии документов и сведения — арбитражный управляющий вправе истребовать их через суд. Истребование возможно не только у директора, но и у контролирующего лица. Понудить к исполнению возможно через судебную неустойку. На практике уже не является редкостью, когда за неисполнение взыскивают 5-10 тысяч рублей в день. Встречаются случаи взыскания и по 100 тысяч рублей в день. Суд также может назначить судебный штраф за неуважение к суду.

Если бездействует арбитражный управляющий — можно признать его бездействие незаконным. Жалобу можно подать в суд, в Росреестр, в саморегулируемую организацию данного управляющего.

Рекомендация четвертая. Сделки оспаривать нельзя, но принимать обеспечительные меры в счет будущего оспаривания можно

Введение процедуры банкротства дает широкие возможности по оспариванию сделок должника для возврата имущества и денег. Оспаривание сделок по банкротным основаниям — один из наиболее эффективных и «работающих» инструментов. Однако в процедуре наблюдения ни кредиторы, ни арбитражный управляющий не могут оспаривать сделки, совершенные до введения наблюдения. Такие иски можно подать только в следующих процедурах банкротства.

Но не нужно забывать, что даже в такой ситуации кредиторы или управляющий могут просить суд принять обеспечительные меры, связанные с будущим оспариванием сделки. Например, наложить арест на имущество, которое было продано «по цепочке».

Не стоит ждать ситуации, когда вы придете с иском ответчику, а он уже «пустой».

Рекомендация пятая. Если есть доказательства – не ждите, сразу подавайте заявление о привлечении к субсидиарной ответственности

Подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, которые контролировали должника, можно в любой процедуре банкротства, в том числе и в наблюдении. Если основания для этого имеются — ждать не стоит.

Можно и нужно просить суд принять обеспечительные меры. Иначе в будущем у ответчиков просто нечего будет взять. Для этого достаточно лишь зародить в суде достаточные подозрения. В делах о банкротстве обеспечительные меры принимаются намного чаще, чем в обычных арбитражных делах.

Привлечь к субсидиарной ответственности можно не только директора, но и участников, акционеров, лиц, получивших неправомерную выгоду от «вывода активов», иные компании из группы. На практике встречаются случаи привлечения «теневых» бенефициаров холдингов, детей, на которых оформлено имущество, главных бухгалтеров и даже юристов.

Контролирующие должника лица отвечают и за доведение должника до банкротства, и за несвоевременную подачу заявления о банкротстве (в размере «новых» долгов). Встречаются случаи, когда денег на продолжение банкротства нет и после процедуры наблюдения банкротство прекращается, однако суд одновременно привлекает виновных лиц к субсидиарной ответственности.

О Коллегии адвокатов «Регионсервис»

В ноябре 2020 года Коллегии адвокатов «Регионсервис» исполняется 20 лет. 24 ноября 2000 года в составе Кемеровской областной коллегии адвокатов было основано и зарегистрировано первое в Кузбассе специализированное адвокатское бюро по обслуживанию бизнеса «Регионсервис». Впоследствии оно стало Коллегией адвокатов «Регионсервис» с офисом в г. Кемерове.

Сегодня Коллегия адвокатов располагает пятью офисами в крупнейших российских городах: Кемерово, Томск, Тюмень, Екатеринбург, Москва. В них работают более 100 специалистов, в том числе более 50 опытных адвокатов и юристов, которые в минимально короткие сроки могут быть там, где это необходимо клиентам, и вести полноценную подготовку к судебным заседаниям с подключением ресурсов всех офисов.

Юристы Коллегии обладают глубокими знаниями специфики бизнеса и судебной практики в регионах. Коллегия успешно ведет дела во всех судебных инстанциях системы арбитражных судов и судов общей юрисдикции, включая Верховный Суд РФ. Также юристы Коллегии имеют большой опыт ведения дел в международном коммерческом арбитраже. Коллегия адвокатов «Регионсервис» специализируется на вопросах банкротства, взыскания проблемной дебиторской задолженности, спорах в области корпоративного и обязательственного права, земельных правоотношений, недропользования, налоговых спорах.

Коллегия консультирует и ведет дела по защите прав и законных интересов ведущих промышленных и торговых российских предприятий, финансово-промышленных групп в различных секторах экономики.

— Создавая разветвленную сеть офисов в различных регионах России, включая Москву, мы стремились учитывать не только и не столько свои стратегические планы развития, но в первую очередь, нужды и задачи клиентов, которые нуждались в нашей поддержке, знаниях и опыте, — говорит Денис Рыбаков, Председатель Коллегии адвокатов «Регионсервис.

Олег Барашков, руководитель офиса Коллегии в Екатеринбурге добавляет:

— На сегодняшний день, при наличии опыта в два десятка лет, мы предлагаем полный спектр юридических услуг в разных регионах России, в том числе и на Урале. Юристы в екатеринбургском офисе, зарекомендовали себя высококлассными специалистами по вопросам банкротства, корпоративным и налоговым вопросам, вопросам регулирования, а также уголовно-правовой защите бизнеса.