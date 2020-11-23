Как медицинская промышленность пережила 2020-ый?
25 ноября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн сессия, посвященная отечественной медицинской промышленности. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени.
Существует мнение, что медицинская промышленность во время пандемии испытывает подъем. Так ли легко было нарастить производство необходимого оборудования и обеспечить потребности здравоохранения? Каким образом компании, не занимающиеся ранее производством медицинского оборудования, смогли перестроить свою работу для развития других направлений промышленных секторов и рынков сбыта? С какими сложностями пришлось столкнуться при увеличении и диверсификации производства? Все ли медицинские изделия оказались востребованы в этот период?
Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в эфире Иннопром онлайн уже в эту среду. Регистрация не требуется, просмотр для всех желающих по ссылке.
Генеральный партнер Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.
Спикеры онлайн сессии:
- Василий Шпак, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России;
- Анна Бринёва, заместитель директора «Фонда развития промышленности»;
- Иван Ожгихин, заместитель генерального директора Холдинга «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции;
- Игорь Лифшиц, председатель совета директоров Фирмы «ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС»;
- Виктор Антонов, председатель совета директоров ПАО «Красногвардеец»;
- Станислав Гольдберг, генеральный директор Компании ГЕМ;
- Анатолий Дабагов, президент АО «МТЛ»;
- Виктор Назаров, генеральный директор АНО «Консорциум Медицинская промышленность»;
- Иван Климачев, генеральный директор «ИСТОК АУДИО ТРЕЙДИНГ».
Модератором дискуссии выступит Андрей Виленский, генеральный директор НТЦ «МЕДИТЭКС».