Как медицинская промышленность пережила 2020-ый?

25 ноября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн сессия, посвященная отечественной медицинской промышленности. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени.

Существует мнение, что медицинская промышленность во время пандемии испытывает подъем. Так ли легко было нарастить производство необходимого оборудования и обеспечить потребности здравоохранения? Каким образом компании, не занимающиеся ранее производством медицинского оборудования, смогли перестроить свою работу для развития других направлений промышленных секторов и рынков сбыта? С какими сложностями пришлось столкнуться при увеличении и диверсификации производства? Все ли медицинские изделия оказались востребованы в этот период?

Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в эфире Иннопром онлайн уже в эту среду. Регистрация не требуется, просмотр для всех желающих по ссылке.

Генеральный партнер Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.

Спикеры онлайн сессии:

Василий Шпак , директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России;

, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России; Анна Бринёва , заместитель директора «Фонда развития промышленности»;

, заместитель директора «Фонда развития промышленности»; Иван Ожгихин , заместитель генерального директора Холдинга «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции;

, заместитель генерального директора Холдинга «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции; Игорь Лифшиц , председатель совета директоров Фирмы «ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС»;

, председатель совета директоров Фирмы «ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС»; Виктор Антонов , председатель совета директоров ПАО «Красногвардеец»;

, председатель совета директоров ПАО «Красногвардеец»; Станислав Гольдберг , генеральный директор Компании ГЕМ;

, генеральный директор Компании ГЕМ; Анатолий Дабагов , президент АО «МТЛ»;

, президент АО «МТЛ»; Виктор Назаров , генеральный директор АНО «Консорциум Медицинская промышленность»;

, генеральный директор АНО «Консорциум Медицинская промышленность»; Иван Климачев, генеральный директор «ИСТОК АУДИО ТРЕЙДИНГ».

Модератором дискуссии выступит Андрей Виленский, генеральный директор НТЦ «МЕДИТЭКС».