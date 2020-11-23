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Как медицинская промышленность пережила 2020-ый?

Как медицинская промышленность пережила 2020-ый?
Иллюстрация: Иннопром Онлайн

25 ноября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн сессия, посвященная отечественной медицинской промышленности. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени.

Существует мнение, что медицинская промышленность во время пандемии испытывает подъем. Так ли легко было нарастить производство необходимого оборудования и обеспечить потребности здравоохранения? Каким образом компании, не занимающиеся ранее производством медицинского оборудования, смогли перестроить свою работу для развития других направлений промышленных секторов и рынков сбыта? С какими сложностями пришлось столкнуться при увеличении и диверсификации производства? Все ли медицинские изделия оказались востребованы в этот период?

Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в эфире Иннопром онлайн уже в эту среду. Регистрация не требуется, просмотр для всех желающих по ссылке.

Генеральный партнер Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.

Спикеры онлайн сессии:

  • Василий Шпак, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России;
  • Анна Бринёва, заместитель директора «Фонда развития промышленности»;
  • Иван Ожгихин, заместитель генерального директора Холдинга «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции;
  • Игорь Лифшиц, председатель совета директоров Фирмы «ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС»;
  • Виктор Антонов, председатель совета директоров ПАО «Красногвардеец»;
  • Станислав Гольдберг, генеральный директор Компании ГЕМ;
  • Анатолий Дабагов, президент АО «МТЛ»;
  • Виктор Назаров, генеральный директор АНО «Консорциум Медицинская промышленность»;
  • Иван Климачев, генеральный директор «ИСТОК АУДИО ТРЕЙДИНГ».

Модератором дискуссии выступит Андрей Виленский, генеральный директор НТЦ «МЕДИТЭКС».

Автор: Гринина Ирина
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