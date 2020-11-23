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Частный сектор на ВИЗе застроят высотками

Частный сектор на ВИЗе застроят высотками
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Мэрия Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект застройки территории у Верх-Исетского пруда. Частный сектор планируется снести. Что хотят построить на его месте?

#НЕДВИЖИМОСТЬ#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Администрация города Екатеринбурга разместила на своем сайте уведомление о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в границах ул. Татищева — Викулова — Крауля — Рабочих.

Площадь территории в границах проектирования составляет 27,4 га. Как говорится в документации, здесь находится частный сектор и многоквартирные дома до 10 этажей площадью 171 тыс. кв. м. 5,6 тыс. кв. м из них подлежит сносу. В этих домах живет 5,6 тыс. человек, в домах, подлежащих расселению и сносу — 163 человека. 

Заказчиком проекта планировки и межевания территория выступает компания «Фортис». Согласно проекту, на этом месте планируется строительство 125 тыс. кв. м нового жилья (дома от 8 до 25 этажей), где будет жить порядка 4 тыс. жителей. Руслан Музафаров, коммерческий директор компании «Фортис», рассказывал в интервью DK.RU о жилом комплексе комфорт-класса, который построит здесь его компания.

Объемно-пространственная композиция застройки комплекса сформирована в виде полузамкнутых жилых групп. Проектируемая застройка будет располагаться на территории, освободившейся после расселения и сноса индивидуальной жилой застройки. Для обеспечения проектируемой застройки местами в дошкольных образовательных учреждениях планируется размещение двух встроенных ДОУ по 125 мест каждое. Обеспечение потребности в СОШ планируется за счет реконструкции комплекса школ МАОУ СОШ №48 и МАОУ СОШ №171 со строительством нового корпуса. Для обеспечения потребности проектируемой жилой застройки местами хранения автотранспорта предусмотрено размещение подземно-наземных, подземного и надземного многоуровневого паркингов, а также размещение открытых наземных гостевых автостоянок, — говорится в документации.

Общественные обсуждения продлятся до 15 декабря 2020 г.

Отметим, что первопроходцем застройки территории вдоль Верх-Исетского пруда стал АСЦ «Правобережный», который построил большой квартал на месте частного сектора. Затем застройка остановилась. Долгое время земли в этом районе были зарезервированы под ЭКСПО-2020 и ЭКСПО-2025. Когда стало ясно, что в Екатеринбурге эти мероприятия не пройдут, на ВИЗе развернулась активная стройка. Кроме того, на берегу пруда власти региона намерены построить так называемый министерский квартал.

Автор: Анна Хлебникова
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