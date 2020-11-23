«Этот год не описать одним словом». Оксфордский словарь не смог выбрать слово 2020 года

«Языку пришлось быстро и многократно адаптироваться». Лингвисты признали, что выбрать слово, которое охарактеризовало бы прошедший год, сложно. Некоторые полагают, что весь ужас передает «локдаун».

Вместо определения одного слова 2020 года Оксфордский словарь выпустил отчет с анализом новых явлений в языке.

На сайте Oxford Languages сказано, что в 2020 году английскому языку, как и всем людям, «пришлось быстро и многократно адаптироваться».

Наша команда опытных лексикографов собирала и анализировала эти лексические данные на каждом этапе этого пути. <...> Быстро стало очевидно, что 2020 год — это не тот год, который можно было бы аккуратно вместить в одно единственное «слово года», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году Оксфордский словарь назвал словом года toxic (в переводе с английского — «отравленный», «наполненный ядом», «токсичный») словом 2018 года. Именно это прилагательное, как решили специалисты, добавило много нюансов «духу завершающегося года» и потенциально может стать «термином культурного значения». Во многом на выбор слова тогда повлияло дело Скрипалей.

В 2019 году словом года стало словосочетание climate emergency (чрезвычайная климатическая ситуация).

10 ноября редакция Collins Dictionary опубликовала шорт-лист претендентов на звание слова 2020 года. Все слова в нем так или иначе связаны с пандемией: социальная дистанция, самоизоляция, отпуск без содержания и другие.

В итоге словом года-2020 эксперты назвали «локдаун» (lockdown).

Это состояние, которого мы больше всего боимся в 2020 году, состояние всеобщего застоя, при котором почти все, что составляет нормальную общественную жизнь, приостановлено, — объяснили выбор в редакции.

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