В Екатеринбурге пройдет выставка «Образование за рубежом-2021»

Родители, школьники и студенты в формате живого общения и в режиме онлайн получат консультации от представителей ведущих мировых вузов и экспертов в сфере образования за рубежом.

Образование за рубежом по-прежнему остается актуальным выбором для многих будущих студентов и магистрантов. В текущей ситуации у родителей абитуриентов возникает много вопросов о перспективах иностранного образования, форматах, которые предлагают вузы мира и процессе поступления.

Получить ответы на все вопросы из первых рук поможет выставка «Образование за рубежом 2021».

На мероприятии представители приемных комиссий учебных заведений США, Канады, Европы и Азии расскажут о различных видах образования и помогут определиться с выбором учебного заведения или языковой программы. Часть представителей будет присутствовать лично, с остальными будут организованы онлайн-встречи.

Участники выставки узнают:

Почему поступать в зарубежный вуз в 2021 году выгодно;

Куда поступить без экзаменов и ЕГЭ. Профессии будущего;

Вступительные требования в бакалавриат и магистратуру;

Программы бесплатного высшего образования за рубежом

Великобритания vs США: как остаться работать после обучения;

Канада, Австралия: учеба, стажировки и карьера;

Европа на английском языке — доступное образование;

Языковые курсы и их онлайн-аналоги.

Все консультации проводятся строго по записи, чтобы избежать скопления людей и дать возможность всем желающим пообщаться с представителями приемных комиссий вузов и экспертами.

Дата: 28 ноября 2020

Время: 14:00 —18:00

Место: «Атриум Палас Отель», Куйбышева, 44 (вход со стороны ул. Куйбышева).

Организатор: Международный центр «Интерстади»

Регистрация на мероприятие по ссылке.