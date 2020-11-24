В Екатеринбурге пройдет выставка «Образование за рубежом-2021»
Родители, школьники и студенты в формате живого общения и в режиме онлайн получат консультации от представителей ведущих мировых вузов и экспертов в сфере образования за рубежом.
Образование за рубежом по-прежнему остается актуальным выбором для многих будущих студентов и магистрантов. В текущей ситуации у родителей абитуриентов возникает много вопросов о перспективах иностранного образования, форматах, которые предлагают вузы мира и процессе поступления.
Получить ответы на все вопросы из первых рук поможет выставка «Образование за рубежом 2021».
На мероприятии представители приемных комиссий учебных заведений США, Канады, Европы и Азии расскажут о различных видах образования и помогут определиться с выбором учебного заведения или языковой программы. Часть представителей будет присутствовать лично, с остальными будут организованы онлайн-встречи.
Участники выставки узнают:
- Почему поступать в зарубежный вуз в 2021 году выгодно;
- Куда поступить без экзаменов и ЕГЭ. Профессии будущего;
- Вступительные требования в бакалавриат и магистратуру;
- Программы бесплатного высшего образования за рубежом
- Великобритания vs США: как остаться работать после обучения;
- Канада, Австралия: учеба, стажировки и карьера;
- Европа на английском языке — доступное образование;
- Языковые курсы и их онлайн-аналоги.
Все консультации проводятся строго по записи, чтобы избежать скопления людей и дать возможность всем желающим пообщаться с представителями приемных комиссий вузов и экспертами.
Дата: 28 ноября 2020
Время: 14:00 —18:00
Место: «Атриум Палас Отель», Куйбышева, 44 (вход со стороны ул. Куйбышева).
Организатор: Международный центр «Интерстади»
Регистрация на мероприятие по ссылке.