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В Екатеринбурге пройдет выставка «Образование за рубежом-2021»

В Екатеринбурге пройдет выставка «Образование за рубежом-2021»
Иллюстрация: Международный центр «Интерстади»

Родители, школьники и студенты в формате живого общения и в режиме онлайн получат консультации от представителей ведущих мировых вузов и экспертов в сфере образования за рубежом.

Образование за рубежом по-прежнему остается актуальным выбором для многих будущих студентов и магистрантов. В текущей ситуации у родителей абитуриентов возникает много вопросов о перспективах иностранного образования, форматах, которые предлагают вузы мира  и процессе поступления.

Получить ответы на все вопросы из первых рук поможет выставка «Образование за рубежом 2021».

На мероприятии представители приемных комиссий  учебных заведений США, Канады, Европы и Азии расскажут о различных видах образования и помогут определиться с выбором учебного заведения или языковой программы. Часть представителей будет присутствовать лично, с остальными будут организованы онлайн-встречи.

Участники выставки узнают:

  • Почему поступать в зарубежный вуз в 2021 году выгодно;
  • Куда поступить без экзаменов и ЕГЭ. Профессии будущего;
  • Вступительные требования в бакалавриат и магистратуру;
  • Программы бесплатного высшего образования за рубежом
  • Великобритания vs США: как остаться работать после обучения;
  • Канада, Австралия: учеба, стажировки и карьера;
  • Европа на английском языке — доступное образование;
  • Языковые курсы и их онлайн-аналоги.

Все консультации проводятся строго по записи, чтобы избежать скопления людей и дать возможность всем желающим пообщаться с представителями приемных комиссий вузов и экспертами.

Дата: 28 ноября 2020
Время: 14:00 —18:00
Место: «Атриум Палас Отель», Куйбышева, 44 (вход со стороны ул. Куйбышева).
Организатор: Международный центр «Интерстади»

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Автор: Гринина Ирина
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