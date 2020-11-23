«Дипломы вуза станут рудиментом уже через 5 лет, роботы заменят 2 млн айтишников»

«Ни один вуз не может подготовить выпускника к реальной жизни. Большая часть IT-специалистов — это «интернет-слесари» и «интернет-токари». Почему уже в 2021 году в образовании начнет меняться все.

Почему уже через 5 лет высшее образование нам не понадобится? Своим мнением о будущем вузов с изданием «Мел» поделился директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Главное — в материале DK.RU.

— С задачами, которые поручали разработчикам среднего уровня, вот-вот научится справляться искусственный интеллект. Поэтому современному IT-специалисту недостаточно уметь кодить на «Питоне», ему необходимо учиться таким странным, на первый взгляд, вещам, как адаптивность, саморегуляция и тайм-менеджмент (чтобы не перегореть в супержестком режиме работы), умение выстраивать конструктивный диалог в переписке, строить и управлять командами, которые могут находиться в другом городе или в другой стране.

Количество тех, кого в скором времени заменят, мы оцениваем примерно в 2 миллиона человек. Тех, кто обладает полным набором мягких навыков, кто создает собственный продукт и находится на вершине этой пищевой цепочки, — около 200 тысяч. И уже не совсем интернетчики — это предприниматели, управленцы, владельцы стартапов. Те, кого имеют в виду родители, отправляя детей «учиться на программиста». А остальные 2 миллиона — это «интернет-слесари» и «интернет-токари».

Когда у бизнеса заканчиваются деньги, должно подключаться государство — или госкорпорация. Потому что только при наличии научно-исследовательских лабораторий, у которых нет KPI и цели завтра же заработать на новой идее кучу денег, мы сможем поддерживать жизнеспособность IT-индустрии. И по-другому не получится. Если все превратить в бизнес, мы перестанем развиваться.

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Глобально мы давно проиграли гонку технологий. Азия обогнала нас лет на 15, и у нас уже нет шансов с ней сравняться.

Но нужно продолжать попытки, и это гораздо более эффективное вложение денег, чем строительство космических технопарков. Например, тот самый йотафон. Его чаще ругают, чем хвалят. И в этом смысле мое мнение по его поводу скорее непопулярное. Но мне кажется, что разработки, подобные йотафону, не просто нужны, а необходимы.

Дело не в том, что это гаджет с двумя активными поверхностями, а в том, что и государства, и крупные компании должны вкладываться в научно-исследовательскую деятельность, постоянно придумывать и делать что-то новое.

Большинство людей, на мой взгляд, считают, что цифровая экономика совсем не про них, что это очередная большая игрушка государства и госкорпораций. Это большое заблуждение, потому что мы живем в мире, который стремительно становится цифровым, и происходит это прямо на наших глазах. Именно в нем будут жить наши дети.

Мы привыкли думать, что, кроме Москвы, в России зарабатывать просто негде. Потому что именно в Москве самые большие шансы найти хорошую работу. Но не в современном мире, особенно когда мы говорим о профессиях, связанных с IT. В сегодняшнем мире не нужно переезжать, он готов тебя трудоустроить, где бы ты ни был. Можно остаться у себя в городе, а можно поехать туда, где тепло и много таких же, как ты.

Какое-то время назад российские программисты уезжали в Таиланд или на Бали, потому что там круглый год можно ходить в шортах и тапочках, не задумываться о покупке одежды, смене шин и необходимости отапливать квартиру.

Сейчас по целому ряду причин IT-специалистам гораздо проще найти комфортное место для жизни где-то внутри страны.

Буквально за два-три года у нас появилось много новых IT-хабов, причем порой они возникают в очень неожиданных местах: не в Казани, Екатеринбурге или Новосибирске, а, например, в Краснодаре и Таганроге.

Я окончил МФТИ и уверен, что у нас отличная система образования — при всех ее изъянах, минусах и региональных особенностях. В последнее время мне все чаще рассказывают о том, что азиатские страны очень многое заимствуют из советской и раннесоветской образовательных систем. И, возможно, благодаря этому они сумели создать серьезную конкуренцию Западу в цифровой отрасли. То есть в СССР, а потом и в России был более или менее правильный вектор выстраивания образовательной платформы.

Но после 2021 года все равно придется об этом забыть. Потому что мир станет совсем другим. Поэтому вопрос «Что мы должны будем изменить в системе образования после 2021 года?» мне кажется гораздо более важным, чем вопрос «Насколько хорошая у нас система высшего образования?». То есть пока вроде хорошая, но вот кардинальные перемены, которые уже сейчас происходят в мире, требуют перестройки всех систем уже сейчас.

Высшее образование в том виде, в котором оно существовало до сегодняшнего дня, лет через 5 совершенно точно станет рудиментом.

Уже сейчас гораздо больше диплома котируются подтвержденные цифровые сертификаты, которые подтверждают конкретные умения и знания. А корочка, полученная в результате пятилетнего мучения или пятилетнего веселья, очень скоро совсем перестанет интересовать работодателей. Ни один вуз не может подготовить выпускника к реальной жизни.

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