«Свидетельство апатии и дезорганизованности». Подведены итоги довыборов в гордуму

В Екатеринбурге прошли довыборы в Городскую думу седьмого созыва. Они проходили на территории двух округов. Фавориты и оценки итогов избирательной кампании.

В Екатеринбурге в двух избирательных округах (№3 — Верх-Исетский район и №9 — Ленинский) прошли довыборы депутатов в городскую думу. Общая явка избирателей в обоих округах, по предварительным данным избиркома Екатеринбурга, составила порядка 10%.

В Верх-Исетском районе первым стал кандидат от «Единой России» Антон Швалев (по предварительным данным, он набрал 28,57%), вторым стал Владислав Постников, кандидат от «Яблока». В Ленинском районе большинство у Виталия Чачина, выдвинутого «Единой России» (39,91%), на втором месте — коммунист Виталий Ряписов. Окончательные итоги голосования будут утверждены горизбиркомом во вторник.

Член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин заявил, что доволен итогами выборов.

Партия из кампании в кампанию показывает, что является настоящим оппонентом «Единой России». На этих выборах сыграло позитивную роль и создание демократической коалиции. Но переломить административный ресурс пока не удается. Очень показателен тот факт, что без учета досрочного голосования Владислав Постников занимает первое место по количеству голосов в своем округе, — сказал Максим Петлин ЕАН.

Глава свердловского отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов обратил внимание на низкую явку избирателей. По его мнению, немалую роль сыграло десятидневное досрочное голосование.

Мы четко фиксировали, что продавливается довольно мощно принудительное голосование, люди не особенно скрывали, что их просили прийти, некоторые для начальства просили поставить отметку. В то же время лояльность этих «отрядов бюджетников» сокращается: при сопоставлении цифр видно, что многие проголосовали не за «Единую Россию», то есть пришли с фигой в кармане, — отметил Андрей Кузнецов в разговоре с ЕАН.

Екатеринбургский бизнесмен Илья Борзенков, который в начале 2000-х был депутатом Заксобрания Свердловской области, а в 2006-2008 гг. работал вице-мэром Екатеринбурга по вопросам экономики и финансам, считает, что выборы стали тестом для власти.

При нормальной организации, авторитетных руководителях бюджетной сферы, оппозиции из грызущихся новичков и отсутствии животрепещущей повестки (а значит, планово низкой явке), Швалев и Чачин должны были набирать более 60% голосов. Их результаты — свидетельство апатии и дезорганизованности во власти. Это плохо, так как это — не только про выборы. Выборы — лишь тест, который наши власти, к сожалению, вчера провалили. А собранная, креативная и дееспособная власть нам всем нужна в это непростое время, — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, довыборы проходили, потому что в августе гордума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам — Олега Кагилева из округа №3 (осужден за взятку и отбывает наказание в колонии строгого режима) и Елены Дерягиной из округа №9 (скончалась этим летом).

Выдвижение кандидатов началось в сентябре. За месяц заявки подали 23 претендента — как представители партийных объединений, так и частные лица в порядке самовыдвижения. Отсев происходил в несколько этапов. Часть кандидатов не сдала подписные листы, у других количество подписей оказалось недостаточным. Несколько претендентов взяли самоотвод. Наблюдатели отмечали пассивность кандидатов и плохую информированность избирателей о проводимых довыборах, писал DK.RU.

В результате в финальный пул кандидатов попали только десять человек — причем в нем не оказалось ни одного самовыдвиженеца. Ранее DK.RU подробно рассказывал о тех, чьи фамилии попали в избирательные бюллетени.

Досрочное голосование проходило с 11 по 21 ноября. Основной день голосования — 22 ноября.