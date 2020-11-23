Большая реформа: правительство ликвидирует половину институтов развития

Ликвидация устоявшихся структур потребует ломки интересов сотен тысяч игроков, от руководителей институтов развития до их сотрудников. Но не пойти на это правительство не может.

Правительство вдвое сократит численность существующих институтов развития параллельно с готовящейся административной реформой, пишет «Коммерсантъ». Новая схема подчинения и управления институтами развития должна быть объявлена на этой неделе, пока эту тему официально не комментируют.

Сейчас в России 40 организаций, которые можно определить как институт развития, у каждой свой механизм управления, часть ИР по функциям дублируется с министерствами и ведомствами, а также с коммерческими структурами, их сложно включать в проекты типа «одного окна».

В рамках реформы предполагается либо переместить институты развития обратно под контроль исполнительной власти, либо максимально разграничить их задачи и полномочия с правительством. Сохранить ИР планируется там, где их существование оправданно, в 12 сферах: энергетике («Росатом»), промышленность («Ростех»), космос («Роскосмос»), дорожное хозяйство, система страхования вкладов, коммунальные отходы, жилищное строительство (ДОМ.РФ) и ряд других.

Уйдет ли Чубайс из «Роснано» и как хотят изменить институты развития

Укрупнить планируется 10 ИР в разных сферах. На базе Государственной транспортной лизинговой компании и «ВЭБ-Лизинга» планируется создать Единую лизинговую компанию, на базе банка «Дом.РФ» и МСП-банка — создать новый универсальный банк, Российскую венчурную компанию (РВК) — передать в управление Российского фонда прямых инвестиций(РФПИ).

Точный список структур, который будут ликвидированы, а их функции — переданы ВЭБ.РФ, пока неизвестен. Но планируется передать в правительство полномочия Фонда развития моногородов, «Росинфокоминвеста», три структуры по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По данным РБК, ликвидируют также АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и Агентство по технологическому развитию.

Реформа затрагивает устоявшиеся интересы сотен тысяч людей, от руководителей и связанных с ИР компаний до штатных сотрудников, но не проводить эту реформу Белый дом не может. Использовать их ресурсы для решения задач в нынешней схеме было бы неэффективно.