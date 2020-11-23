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Большая реформа: правительство ликвидирует половину институтов развития

Большая реформа: правительство ликвидирует половину институтов развития
Иллюстрация: ВЭБ.РФ

Ликвидация устоявшихся структур потребует ломки интересов сотен тысяч игроков, от руководителей институтов развития до их сотрудников. Но не пойти на это правительство не может.

#РЕФОРМЫ#НОВОСТИ

Правительство вдвое сократит численность существующих институтов развития параллельно с готовящейся административной реформой, пишет «Коммерсантъ». Новая схема подчинения и управления институтами развития должна быть объявлена на этой неделе, пока эту тему официально не комментируют.

Сейчас в России 40 организаций, которые можно определить как институт развития, у каждой свой механизм управления, часть ИР по функциям дублируется с министерствами и ведомствами, а также с коммерческими структурами, их сложно включать в проекты типа «одного окна».

В рамках реформы предполагается либо переместить институты развития обратно под контроль исполнительной власти, либо максимально разграничить их задачи и полномочия с правительством. Сохранить ИР планируется там, где их существование оправданно, в 12 сферах: энергетике («Росатом»), промышленность («Ростех»), космос («Роскосмос»), дорожное хозяйство, система страхования вкладов, коммунальные отходы, жилищное строительство (ДОМ.РФ) и ряд других. 

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Укрупнить планируется 10 ИР в разных сферах. На базе Государственной транспортной лизинговой компании и «ВЭБ-Лизинга» планируется создать Единую лизинговую компанию, на базе банка «Дом.РФ» и МСП-банка — создать новый универсальный банк, Российскую венчурную компанию (РВК) — передать в управление Российского фонда прямых инвестиций(РФПИ). 

Точный список структур, который будут ликвидированы, а их функции — переданы ВЭБ.РФ, пока неизвестен. Но планируется передать в правительство полномочия Фонда развития моногородов, «Росинфокоминвеста», три структуры по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По данным РБК, ликвидируют также АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и Агентство по технологическому развитию.

Реформа затрагивает устоявшиеся интересы сотен тысяч людей, от руководителей и связанных с ИР компаний до штатных сотрудников, но не проводить эту реформу Белый дом не может. Использовать их ресурсы для решения задач в нынешней схеме было бы неэффективно.

Автор: Андрей Пермяков
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