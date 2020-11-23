«Натягивают пищевую пленку». Таксисты просят компенсировать затраты на защитные экраны

Губернатор рекомендовал установить в автомобилях защитные экраны, отделяющие пассажиров и водителя. Теперь таксисты просят минфин компенсировать им затраты на такие конструкции.

Уральские таксисты направят в министерство финансов Свердловской области официальное письмо с просьбой компенсировать затраты на установку в машинах защитных экранов, пишет «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на представителя общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимира Герасименко.

Нужно компенсировать затраты тех компаний, которые добросовестно установили экраны. При средней стоимости экранов и работ по их установке в 1,5 тыс. руб. общая сумма компенсаций составит 8-10 млн руб., при средней стоимости в 3 тыс. руб. — около 20 млн руб. Это небольшие деньги, — сказал Владимир Герасименко.

По его словам, на такую компенсацию вправе рассчитывать не более 20-30% таксистов, которые могут подтвердить затраты на установку документально. Второй вариант, который предлагают перевозчики — возвращать им часть средств из госпошлины, которую водители уплачивают для получения разрешения на работу.

Ранее в Екатеринбурге произошел конфликт между властями и водителями такси. 28 октября губернатор подписал указ, который обязывает отгородить пассажиров защитными экранами. Таксисты вышли на акцию протеста и направили в прокуратуру жалобу на такое требование.

Мы считаем, что должно быть субсидирование со стороны государства. Экран стоит от 1000 до 10 500 руб. Плюс нет никакого ГОСТа на этот счет. Мы сегодня поставим экраны, а после этого в ДТП экран убьет пассажира и таксист будет виноват, — пояснил свою позицию один из таксистов.

В ГИББД подтвердили, что установка перегородок требует согласования в автоинспекции. При этом за отсутствие экранов юрлицам грозит штраф от 50 тыс. руб. Затем в очередном указе губернатора вышло уточнение, что установка защитных экранов носит рекомендательный характер.

Сами водители не торопятся устанавливать такие экраны. Как рассказал DK.RU один из водителей федеральной сети такси, перегородки, отделяющие водителя от пассажиров, могут нанести вред здоровью людей в случае ДТП, так как не предусмотрены конструкцией автомобиля.