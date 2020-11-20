Признан виновным. Суд вынес приговор Михаилу Шилиманову

Бывший замминистра экономики региона обвинялся в мошенничестве со средствами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Свою вину он не признавал и просил не лишать его свободы.

Кировский районный суд Екатеринбурга признал экс-замминистра по экономике Свердловской области Михаила Шилиманова виновным в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что Шилиманов в период с ноября 2010 г. по декабрь 2012 г., действуя группой лиц по предварительному сговору с Ларисой Ассоновой, которая в мае 2018 г. была приговорена к четырем годам лишения свободы, совершили хищение денежных средств ПЖСК «Бухта Квинс» путем злоупотребления доверием 65 пайщиков кооператива, — сообщает пресс-служба прокуратура.

Михаил Шилиманов признан виновным в хищении 28,6 млн руб. Следствие установило, что часть этих средств он направлял на строительство многоквартирных малоэтажных домов, а другую часть «по подложным основаниям перечислял на расчетные счета юридических лиц, фактически не выполнявших работы и не оказывающих услуги» для «Бухты Квинс».

Михаил Шилиманов приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд постановил взыскать с него 28 млн руб. в пользу членов кооператива. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору») было возбуждено в 2015 г. из-за остановки строительства поселка на берегу озера Шарташ. Изначально обвиняемых было трое: музыкант Александр Новиков, его бывший деловой партнер Михаил Шилиманов и его помощница Лариса Ассонова. DK.RU подробно рассказывал, как шло расследование этого дела.

В своем последнем слове Михаил Шилиманов просил назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы — в случае, если суд посчитает его виновным. И говорил, что не планирует больше заниматься коммерческой деятельностью.

Между тем Шилиманов является фигурантом еще одного уголовного дела — о взятке, которую бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов вымогал у представителя компании-подрядчика ОЭЗ. По этому делу Шилиманову вменяют «посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).