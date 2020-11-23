«Премьер БКС» предложил гостям премии «Человек года» интересный инвестиционный продукт

Инвестиционный банк «Премьер БКС» стал партнером ежегодной премии «Человек года». Гостям церемонии банк готов предложить уникальный инвестиционный продукт с высокой доходностью.

В условиях, когда ставки по вкладам снижаются, многие частные инвесторы ищут альтернативные инвестиционные инструменты.

Все больше вчерашних вкладчиков выбирает в качестве альтернативы депозитам инструменты, которые способны принести более интересную доходность при сопоставимых рисках. Это прежде всего облигации, консервативные стратегии доверительного управления и структурные продукты с защитой капитала, — рассказывает Директор филиала «Премьер БКС» в Екатеринбурге Андрей Цуран.

Структурный продукт представляет собой упакованный в единый портфель набор финансовых инструментов. Другими словами – готовое решение с заранее определенными и прописанными параметрами — сроки, защита капитала, доходность. Структурные продукты подходят тем, кто хочет вложить средства на срок от трех месяцев до нескольких лет и при этом избавить себя от необходимости постоянно следить за рынком. Необходимо помнить, что структурные продукты предполагают инвестиции на определенный срок, что связано со спецификой используемых активов. Поэтому еще до начала инвестирования необходимо сравнить срок действия продукта и свои потребности в тех средствах, которые планируется инвестировать. Как правило, досрочное расторжение структурного продукта не допускается.

Структурные продукты имеют разную степень защиты. Продукты с максимальной защитой направлены на снижение рисков, соответственно, они наиболее консервативны.

«Специально для участников и гостей мероприятия Человек Года 2020 мы хотим предложить структурный продукт «IT Гигант», основанный на акциях крупнейшей интернет-компании Google. Продукт открывается на 6 месяцев и позволяет заработать 11% годовых в рублях при росте акций Google более, чем на 10%. Самое главное, что при любом падении акций Google, инвестор, купивший данный продукт, получит 100% вложенных средств, как бы сильно не упали акции», — продолжает Андрей Цуран.

Оставить заявку на получение структурного продукта «IT Гигант» можно по форме ниже.

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