Россиянам все неохотнее выдают кредитки. Шанс есть только у проверенных заемщиков

В РФ реализован отложенный спрос на кредитки. Теперь их выдают реже, но с большими лимитами — тем, в ком банк уверен. Остальным спасти бюджет заемными средствами перед Новым годом будет крайне сложно.

К середине осени в России закончилось восстановление рынка кредитных карт. Объединенное кредитное бюро зафиксировало спад выдачи и по количеству карт, и по объемам одобренных кредитов, пишет «Коммерсантъ». Клиенты банков реализовали отложенный спрос, который исчерпался довольно быстро, уже к октябрю. При этом вырос средний лимит: банки в нестабильных условиях предпочитают выдавать кредитки проверенным клиентам.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ, включает данные Сбербанка), после пятимесячного восстановления в октябре рынок кредитных карт резко сдал позиции. Количество выданных карт за месяц сократилось на 13% к сентябрю и на 27% к октябрю прошлого года, до 653 тыс. штук. Объем одобренных лимитов составил 47,2 млрд руб., на 9% меньше, чем месяцем ранее, и на 30% меньше, чем год назад.

Год назад именно осенью наблюдался рост выдачи и числа, и объемов карточных кредитов. В этом году после снятия ограничений летом наблюдался эффект отложенного спроса, однако он был исчерпан уже к октябрю, объясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Это произошло из-за слабой динамики восстановления экономики и доходов населения.

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В банках подтверждают спад на рынке: летом клиенты активно использовали заемные средства во время отпусков, тенденция наблюдалась ив бархатный сезон. Тратили деньги и за счет отложенного коронавирусной весны спроса, но сейчас темп роста рынка кредитных карт замедлился.

Вместе с тем на фоне сокращения выдачи данные ОКБ свидетельствуют о росте среднего лимита по кредитным картам до 72,2 тыс. руб. Год назад средний лимит составлял 74,2 тыс. руб. Фактически банки вновь вернулись к ужесточению скоринговой политики, выдавая меньше карт, но более надежным клиентам и с большими лимитами.

Гендиректор ОКБ Артур Александрович говорит, что, вероятно, банки снова ужесточили кредитную политику в этом сегменте, видя в нем повышенные риски.

Но у каждого из них есть свои бизнес-планы, которые нужно выполнять, — указывает он.

В таких условиях количество выдач кредитных карт сильно падает, и банки пытаются компенсировать это увеличением лимита. Многие high profile-заемщики получают от банков такие предложения, согласен партнер Deloitte Андрей Нагурный.

Сейчас неопределенность растет, в первую очередь из-за роста заболеваемости и новых ограничительных мер. Поэтому заемщики с низким риском, скорее, воздержатся от того, чтобы оформлять новые кредитные карты. Входящий поток заявок может ухудшаться, и банки могут фиксировать снижение новых выдач, подчеркивает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

При этом банки все же ожидают оживления сегмента ближе к предновогодним распродажам. Активность пользователей будет высокой, но превысит ли она результаты прошлого года, говорить преждевременно, подчеркивает начальник управления «Кредитные карты» ВТБ Григорий Мирзоян.

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