Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 21.11
76,01
90,26
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Полуразрушенную усадьбу в Екатеринбурге превратят в культурный центр

Полуразрушенную усадьбу в Екатеринбурге превратят в культурный центр
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

С торгов продано здание в центре города. Это объект культурного наследия, но от него осталась одна стена. Новый собственник обещает дать памятнику новую жизнь.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге с торгов продали здание на ул. Володарского, 2 литер Б. Продажа планировалась еще в 2018 г. Общая площадь объекта 40,4 кв. м, площадь земельного участка 371 кв. м. Кирпичное здание является объектом культурного наследия регионального значения «Усадьба купца С.Е. Тупикова: склад» 1890-1926 гг. постройки, но практически разрушено. Фактически от него осталась только одна стена, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Стоимость лота заявлялась в размере 8,85 млн руб.

Новым собственником стало ООО «Учебный центр», сообщила Znak.com начальник отдела правовой и организационной работы управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Игнатова. По ее словам, компания хочет восстановить здание и сделать из него культурный центр, возможно, с арт-галереей. 

В Екатеринбурге есть успешные примеры, когда властям удалось пристроить памятники в руки бизнеса. В частности, исторический госпиталь на ВИЗ-бульваре мэрия Екатеринбурга продала СКБ-банку за символическую сумму в 1 руб., несмотря на то что рыночную цену здания определили в 39 млн руб. Покупатель заплатил только за земельный участок (23 млн руб.). Работы по реставрации в зданиях, построенных в 1824-1826 гг., не проводились более 100 лет, капитальный ремонт — с 1980-х годов. На момент торгов общий износ комплекса превышал 80%.

В ходе реставрации были полностью восстановлены четыре исторических здания госпиталя. Дополнительно к существующим постройкам на территории комплекса возведено новое трехэтажное здание. Теперь это крупнейший общественно-деловой и культурно-выставочный центр Урала.

В августе 2020 г. девелоперская компания «Брусника» и министерство инвестиций и развития Свердловской области подписали концессионное соглашение, по которому компания приняла на себя обязательства по реконструкции объекта культурного наследия — Дома фабриканта Злоказова, расположенного на Пролетарской, 3. По условиям соглашения, реконструкция дома должна быть завершена до конца 2022 г. Предельный объем инвестиций со стороны Брусники составит 150 млн руб., сообщали DK.RU в пресс-службе застройщика. Обновленное здание предполагается использовать в качестве объекта отдыха, туризма и прочего социально-культурного назначения.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Налоговая видит все, а не приходит пока только потому, что копит информацию»«Налоговая видит все, а не приходит пока только потому, что копит информацию»
  • Придется раскошелиться. В Екатеринбурге вырастут налоги для владельцев элитных квартирПридется раскошелиться. В Екатеринбурге вырастут налоги для владельцев элитных квартир
  • Мэр Якутска решила продать здание горадминистрации. Следом откажутся от служебных машинМэр Якутска решила продать здание горадминистрации. Следом откажутся от служебных машин
  • «Меры поддержки привели к тому, что приходится призывать людей работать за МРОТ»«Меры поддержки привели к тому, что приходится призывать людей работать за МРОТ»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.