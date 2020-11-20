Полуразрушенную усадьбу в Екатеринбурге превратят в культурный центр

С торгов продано здание в центре города. Это объект культурного наследия, но от него осталась одна стена. Новый собственник обещает дать памятнику новую жизнь.

В Екатеринбурге с торгов продали здание на ул. Володарского, 2 литер Б. Продажа планировалась еще в 2018 г. Общая площадь объекта 40,4 кв. м, площадь земельного участка 371 кв. м. Кирпичное здание является объектом культурного наследия регионального значения «Усадьба купца С.Е. Тупикова: склад» 1890-1926 гг. постройки, но практически разрушено. Фактически от него осталась только одна стена, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Стоимость лота заявлялась в размере 8,85 млн руб.

Новым собственником стало ООО «Учебный центр», сообщила Znak.com начальник отдела правовой и организационной работы управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Игнатова. По ее словам, компания хочет восстановить здание и сделать из него культурный центр, возможно, с арт-галереей.

В Екатеринбурге есть успешные примеры, когда властям удалось пристроить памятники в руки бизнеса. В частности, исторический госпиталь на ВИЗ-бульваре мэрия Екатеринбурга продала СКБ-банку за символическую сумму в 1 руб., несмотря на то что рыночную цену здания определили в 39 млн руб. Покупатель заплатил только за земельный участок (23 млн руб.). Работы по реставрации в зданиях, построенных в 1824-1826 гг., не проводились более 100 лет, капитальный ремонт — с 1980-х годов. На момент торгов общий износ комплекса превышал 80%.

В ходе реставрации были полностью восстановлены четыре исторических здания госпиталя. Дополнительно к существующим постройкам на территории комплекса возведено новое трехэтажное здание. Теперь это крупнейший общественно-деловой и культурно-выставочный центр Урала.

В августе 2020 г. девелоперская компания «Брусника» и министерство инвестиций и развития Свердловской области подписали концессионное соглашение, по которому компания приняла на себя обязательства по реконструкции объекта культурного наследия — Дома фабриканта Злоказова, расположенного на Пролетарской, 3. По условиям соглашения, реконструкция дома должна быть завершена до конца 2022 г. Предельный объем инвестиций со стороны Брусники составит 150 млн руб., сообщали DK.RU в пресс-службе застройщика. Обновленное здание предполагается использовать в качестве объекта отдыха, туризма и прочего социально-культурного назначения.