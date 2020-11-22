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Росимущество пятый год пытается продать типографию «Уральский рабочий». Цена упала вдвое

Росимущество пятый год пытается продать типографию «Уральский рабочий». Цена упала вдвое
Автор фото: Донат Сорокин. Иллюстрация: ТАСС

Росимущество во второй раз за этот год попытается продать акции АО «Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий». Начальная цена предприятия составляет 389,6 млн руб.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#ТОРГИ#НОВОСТИ

Торги пройдут 22 декабря, пишет РБК со ссылкой на «РТС-Тендер».

Росимущество предпринимает попытки продать типографию «Уральский рабочий» с 2015 г., когда предприятие было выставлено на торги впервые — за 690 млн руб. Покупателей не нашлось, и весной 2016 г. типографию вновь выставили на торги за 583 млн руб.

В феврале 2017 г. на новом аукционе стартовая цена снова снизилась — до 488 млн руб. А к декабрю 2019 г. она составляла уже 402 млн руб. Однако ни одной заявки подано не было.

Здание типографии «Уральский рабочий» является городским памятником конструктивизма и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Соответственно, новый собственник должен будет соблюдать охранные обязательства. Что же касается оборудования для книгоиздательства, оно устарело морально — последнее обновление было в 2005 г., сообщал DK.RU

При этом ряд площадей типографии сданы в аренду предприятиям общепита. В сентябре здесь заработал новый ресторан — Norra Rök, владельцы которого имеют и другое заведение в этой же локации — Grott bar.

Бывший резидент типографии, концертная площадка «Дом печати», покинула площади из-за действий суб-арендатора, компании «Татлинъ». DK.RU подробно рассказывал об этом конфликте.

Автор: Андрей Широков
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