Суд над Артемием Кызласовым начнется в декабре. Его подельника осудили по другому делу

Экс-глава «Титановой долины» обвиняется в получении взятки, а бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов — в посредничестве. Шилиманов только что получил срок по другому резонансному делу.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил на 2 декабря первое заседание по делу бывшего генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова и бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

В конце октября прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение, рассказывал DK.RU. Артемию Кызласову вменяется получение взятки должностным лицом через посредника с вымогательством и в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Михаил Шилиманов обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Согласно УК РФ, преступления по ч. 6 ст. 290 «наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового».

Шилиманову может грозить штраф от 1 до 3 млн руб. или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

По версии следствия, Кызласов вымогал взятку в размере 13 млн руб. у бизнесмена Дмитрия Панова — подрядчика «Титановой долины», выполнявшего работы по проектированию ее территории. Он же предложил своему другу Михаилу Шилиманову стать посредником в передаче денег.

В феврале 2020 г. Панов, находясь в кафе БЦ «Высоцкий», где расположен офис «Титановой долины», передал обвиняемому взятку 30 тыс. руб. и муляжи денежных купюр примерно на 2,5 млн руб., что являлось частью оговоренной суммы. После передачи Кызласов и Шилиманов были задержаны сотрудниками ФСБ.

DK.RU подробно описывал события, последовавшие за задержанием топ-менеджера.

Между тем Шилиманова признали виновным в мошенничестве со средствами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» на 50 млн руб. — не менее резонансном деле, расследование которого началось еще в 2015 г. Накануне суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что Шилиманов согласился сотрудничать со следствием и дал показания против Кызласова, рассчитывая на условный срок по делу «Бухты квинс».